Ieri, în jurul orei 15:35, la stația de metrou Dristor 1, linia 2, a avut loc un incident. Astfel că o fată a sărit pe linia de metrou. Imaginile care au fost surprinse arată cum o altă femeie de pe peron i-a făcut semn disperată să se ridice, trăgând-o în ultima clipă înainte de a fi lovită de metrou. De asemenea, fiul lui Dănuț Lupu s-a numărat printre cei care au salvat-o pe această fată de la un eventual eveniment tragic.

Dănuț Lupu ne-a declarat în exclusivitate că fiul său, Răzvan, a unul dintre eroii care au salvat-o pe fata care a sărit pe linia de metrou.

”Da, fiul meu a salvat fata. Sunt tare mandru ca am un asemenea copil bun si curajos”, ne-a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate.

În noiembrie anul trecut, Dănuț Lupu a trecut printr-unul unul dintre cele mai grele momente din sa , după ce a fost infectat cu coronavirus.

Astfel, Dănuț Lupu, fostul mare mijlocaș al lui Dinamo și al Rapidului, a trecut prin clipe groaznice. El a fost și intubat, la secția ATI a spitalului Colentina.

”A fost cam cel mai greu dribling al meu. Dacă ți-aș spune că nu le-aș dori nici dușmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu, îți dai seama. Când iei această bolă, eu am avut nenorocul să tragă și din pneumonie.

Știu foarte multă lume care are această gripă, dar trece ușor pe lângă ei. Eu nu am avut norocul ăsta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar eu am o vorbă: dacă vrea să te ia, te ia oricum. Îi mulțumesc lui nea Mircea Lucescu, el a doilea meu tată, îi mulțumesc lui Copos, lui Badea și familie mele”, a spus Dănuț Lupu la Liga Digi Sport, în noiembrie anul trecut.