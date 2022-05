Răzvan Lucescu, vlăguit după sezonul cu PAOK: „N-am mai avut timp să-mi mângâi soția”

Răzvan Lucescu, vlăguit după sezonul cu PAOK. Tehnicianul echipei din Grecia a terminat stors de puteri actualul sezon. Unul dificil, la reîntoarcerea sa pe banca grupării din Salonic. PAOK a încheiat campionatul pe locul 2, în urma celor de la Olympiakos, urmând să evolueze în Europa League. La revenirea în România, Răzvan Lucescu a explicat situația în care s-a aflat pe parcursul sezonului.

De această dată, Răzvan Lucescu n-a reușit să-și mai adjudece vreun trofeu. Totuși, echipa sa a luptat pe trei fronturi cu rezultate bune. A încheiat campionatul pe locul secund, campioană fiind Olympiakos, la mare distanță. PAOK a jucat și finala Cupei, pierzând după un meci cu scandal între fani în fața celor de la Panathinaikos, după un penalty discutabil. În plus, a ajuns în sferturile Conference League, unde a fost eliminată de Marseille.

Răzvan Lucescu a devenit primul antrenor român din ultimii 11 ani care accede cu echipa sa în sferturile de finală ale unei cupe europene. Precedentul tehnician care reușise o asemenea performanță a fost chiar tatăl său, Mircea Lucescu. Il Luce o ducea pe Șahtior Donețk în sferturile Champions League, în 2011.

Întors în România Răzvan Lucescu a mărturisit că n-a avut timp să urmărească fotbalul din România. El a precizat că n-a avut timp nici „să-mi mângâi soția”.

„Greu, complicat, frumos, foarte solicitant. Foarte multe experiențe, dar cu satisfacția unei munci dificile duse la capăt. Am regretul că nu am câștigat această finală. Ar fi fost chiar un an senzațional, însă înfrângerile fac parte din fotbal și constat că cei cu adevărat puternici sunt cei care pierd meciuri și trec peste. Trebuie să ai forța să te trezești a doua zi, să ridici capul și să mergi înainte.

Nu am urmărit deloc campionatul din România. Dacă mă întrebați de fotbalul românesc, nu am ce să vă zic pentru că noi am jucat la trei zile. Cred că nici n-am mai avut timp să o mângăi pe soția mea, dar să mă mai și uit la campionatul din România… a fost o situație inedită, frumoasă, specială, dar ne-a stors”, a spus Lucescu jr, citat de as.ro.