Răzvan Lucescu rupe tăcerea! Ce l-a forțat situația din România să facă

Cu aproximativ 2 milioane de euro salariu, Răzvan Lucescu a revenit după 2 ani la PAOK Salonic. Plecarea de la Al Hilal a fost o surpriză pentru mulți, deși Răzvan reușise o performanță deosebită acolo. Dar, revenit la banca celor de la Salonic, antrenorul își propune să readucă echipa acolo unde a lăsat-o în 2019.

După ce a câltigat campionatul și Cupa cu Al Hilal Răzvan Lucescu pleca din Arabia Saudită. Liber de contract grecii de la PAOK i-au făcut o ofertă de nerefuzat, de altfel fiind și singurul antrenor care a făcut performanță cu PAOK Salonic. Anunțul îl făcea chiar fiul celebrului Mircea Lucescu, vorbind în același timp și despre relația cu patronul clubului, Ivan Savvidis.

„Eu îi datorez enorm lui Ivan Savvidis, indiferent că au fost doi ani complicați, cu presiuni foarte mari, cu discuții și ședințe de la 1 noaptea la 4, mai ales când era nervos. Ședințe pe care le-am considerat nedrepte după victorii sau calificări în finală, la trei zile după ce luasem titlul, pentru un egal în retur.

Am păstrat legătura cu cei de la PAOK Salonic și cât am fost la Al Hilal. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea cei 2 ani. Am trăit într-un loc superb. Inițial am fost primit cu destulă ostilitate, dar ulterior mi-am creat relații de prietenie. Ieșeam la faleză la alergat cu căștile în urechi și mă relaxam”, declara Răzvan Lucescu.