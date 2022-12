Răzvan Lucescu, amintire terifiantă de la cutremurul din anul 1977. „Patul meu era sub cărămizi”

Răzvan Lucescu nu are vacanță de sărbători, dar a venit totuși câteva zile acasă. Antrenorul lui PAOK a acordat un interviu în care a explicat cât de mult muncește pe terenul de fotbal, dar a acceptat să dezvăluie câteva amănunte din copilăria lui. Și-a amintit cu groază de cutremurul din anul 1977 unde au murit peste 1570 de oameni, iar o imagine nu o va uita niciodată.

Răzvan Lucescu are doar câteva zile libere de sărbători. PAOK a jucat pe 28 decembrie și are meci și pe 4 ianuarie în prima ligă din Grecia. Echipa antrenorului român a avut un sezon agitat și a terminat anul pe locul trei la zece puncte de liderul Panathinaikos. Familia Lucescu s-a reunit la București, iar Răzvan a acordat un interviu în care a acceptat să vorbească despre copilăria lui.

Fostul selecționer al naționalei a povestit și un moment care l-a marcat foarte tare: cutremurul care a lovit România în anul 1977. Își amintește cum arăta apartamentul din București și este convins că dacă ar fi fost acasă ar fi avut foarte mult de suferit.

„Am avut de suferit atunci, apartamentul nostru a fost destul de șifonat. El era în cantonament în seara aceea, iar eu cu mama eram la cinematograful Scala, iar când am ajuns acasă, disperare mare – pe drum am văzut trei blocuri care căzuseră. Fum, lume disperată, iar în dreptul blocului nostru, jos, erau foarte multe cărămizi.

Am intrat în casă, patul meu era distrus, era sub cărămizi. Ne-am mutat, ne-am dus în cantonamentul lui Dinamo de la Săftica, unde am stat vreo două săptămâni, apoi cineva ne-a dat un apartament provizoriu, unde am stat patru-cinci luni.

Am plecat atunci la Hunedoara, unde am stat cinci ani, până în 1972, când el a mers la echipa națională. Ultimii doi ani de tenis i-am făcut la Hunedoara, apoi am renunțat și am zis că vreau să fac fotbal”, a spus Răzvan Lucescu, în cadrul podcast-ului „Înapoi în viitor”.