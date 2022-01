Răzvan Lucescu a răbufnit după meciul din Cupa Greciei. Tehnicianul român de la PAOK cunoaște o revenire de senzație cu echipa sa. După ce a suferit în prima parte a sezonului, formația din Super League trece acum printr-o perioadă bună, având 7 victorii consecutive. Singura remiză a fost înregistrată în manșa tur a sfertului de finală din Cupa Greciei, contra celor de la AEK Atena.

Răzvan Lucescu spera într-un reviriment după victoria din Conference League, contra celor de la Lincoln, în 9 decembrie. PAOK a reușit atunci să „rupă” o serie de 4 partide fără victorie, dar să se și califice în play-off-ul competiției europene.

„Suntem ca un bolnav care are nevoie de medicamente și poate că această calificare ne va ajuta. Sunt fericit că am obținut această calificare. Urmează o perioadă dificilă, cu accidentări și cazuri de coronavirus. Singura mea fericire în acest moment este calificarea în Conference League. Am riscat foarte mult astăzi și am pierdut câțiva jucători, fapt care ne va afecta pe viitor”, a declarat Răzvan Lucescu la finalul partidei cu Lincoln.