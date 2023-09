Răzvan Fodor, dezvăluiri despre începutul relaţiei cu Irina Fodor. Cei doi au găsit reţeta fericirii: „Am păcălit-o, eram sărac”

Răzvan Fodor a făcut dezvăluiri despre începuturile relației sale cu Irina. Se pare că cei doi parteneri de viață au găsit rețeta fericirii, deși îi despart nu mai puțin de 13 ani. Sinceritatea, pe baza căreia s-a clădit și încrederea, sunt valori la care vedetele țin și astăzi. Foto

Avea 19 ani și era încă studentă la Facultatea de Jurnalism. Ocazional, făcea figurație specială la Bufte, atunci fiind perioada în care l-a cunoscut pe Răzvan Fodor. Au început să vorbească și s-au plăcut, în ciuda diferenței de vârstă de 13 ani dintre cei doi. Acest detaliu nu i-a împiedicat.

Prima întâlnire a fost una specială, având loc la un botez. Atras de Irina, Răzvan Fodor a invitat-o la evenimentul organizat de unul dintre prietenii săi, punând-o astfel și la încercare. Tânăra a acceptat invitația, cei doi petrecând momente de neuitat împreună.

Așa au rămas împreună Răzvan și Irina Fodor. După trei luni de zile de la momentul în care s-au cunoscut, au mers în prima vacanță împreună, în India. Atunci, bărbatul și-a dat seama că ea este aleasa inimii lui și că vrea să se căsătorească, cererea fiind acceptată de iubita sa.

Irina a dormit în bungalouri de trei dolari fără să crâcnească, a mers zeci de kilometri pe jos și a schimbat numeroase trenuri, avioane și cămile, ca mijloace de transport. Când cei doi s-au întors în țară, au decis să se mute împreună, apoi totul a decurs natural, ca până în acel punct de altfel.

A fost un început frumos, fără jocuri, fără prefăcătorii, fără ca nimeni să se dea mai rotund, potrivit lui Răzvan Fodor. Așa și-au câștigat ambii parteneri sinceritatea și încrederea, valori la care țin și astăzi foarte mult. Sunt împreună de mulți ani, dar împlinesc 14 ani de la oficializarea mariajului.

„Acum 13 ani eram și mai în vârstă decât ea, eram și sărac, dar cumva am păcălit-o și a zis da. Ani mai târziu, ea s-a obișnuit cu ideea, iar eu nu am mai îmbătrânit cine știe ce. Ceva rate pe la bănci tot mai am, dar căsnicia merge ca pe roate.

Mă distrez cu ea, mi-e și soție, și prietenă, și iubită, și partener, și ajutor… Într-un cuvânt: m-a iubit Dumnezeu. Te iubesc!!”, este mesajul transmis de Răzvan Fodor pe pagina oficială de Facebook, în dreptul a două imagini cu Irina.