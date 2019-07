Răzvan Cuc, înregistrat în timp ce vorbea despre o șpagă de 500.000 de euro la Ministerul Transporturilor

Înregistrare halucinantă cu Răzvan Cuc. Discuția dintre acesta și Iosif Szentes, fost director cl CFR Călători s-a lăsat cu șpăgi imese și afaceri. Concluzia înregistrării: 500.000 de euro costă o funcție de director!

Afacei de zeci de milioane de euro și șpăgi de 500.000 de euro pentru funcția de director al CFR Călători. În înregistrare Cuc vorbea cu Iosif Szentes. Totul s-a petrecut chiar în biroul ministrului Transporturilor, precum demonstrează o înregistrare prezentată de Silviu Mănăstire, jurnalist la B1 TV, în emisiunea Dosar de politician. În luna aprilie a lui 2017, Iosif Szentes a fost chemat de ministrul Răzvan Cuc la el în birou.

Szentes i-a spus lui Cuc faptul că se fac imense presiuni pentru a putea fi îndepărtat din funcție și că persoana care i-ar lua locul ar fi Valentin Dorobanțu, un personaj controversat ce a fost implicat în numeroase scandaluri. Ministrul Transporturilor i-a dat atunci o opțiune pentru a-și păstra titulatura. Câteva luni mai încolo, Răzvan Cuc nu mai era ministrul Transporturilor, revenind în Guvern. Cel din urmă a avut grijă să-l numească director CFR Călători fix pe Valentin Dorobanțu, cel care făcuse presiuni cu bani pentr a lua funcția, arată înregistrarea.

Cum explică Răzvan Cuc?

”Mai era o a treia persoană în birou. El s-a cerut să vină la mine, pentru că Consiliul de Administrație voia să-l schimbe din funcție. Când am venit în minister, am găsit niște nereguli la CFR, după un control. I-am spus că ar fi bine să se concentreze pe reparația de vagoane, nu pe cumpărarea de tablete. Am spus că nu e vocea mea? Szentes nu a fost schimbat în mandatul meu, ci în timpul unui alt ministru, de către Consiliul de Administrație.

O să-i fac o plângere penală domnului Szentes. Eu i-am spus că nu eu iau decizia, ci Consiliul de Administrație. Modul ăsta de a pune presiune… În mai multe certuri a făcut afirmații legate de aceste înregistrări, când voia să se întoarcă la CFR. E foarte bine că au apărut aceste înregistrări, ca să clarificăm lucrurile. L-am auzit când spune chiar el că vreau să fac multe lucruri și că sunt curat”, a declarat Răzvan Cuc, pentru B1 TV.