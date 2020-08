Razie de amploare în București, șoferii sunt trași pe dreapta. Se dau zeci de amenzi pentru cine încalcă legea

Ca să poți să fi șofer trebuie să-ți asumi anumite responsabilități în trafic și, cel mai important, să nu încalci regulie de circulație, să nu te urci la volan sub influența băuturilor alcoolice și sub influența drogurilor. Din păcate pentru mulți șoferi noaptea trecută a fost ultima în care au mai condus un automobil.

Șoferi trași pe dreapta, sub influența drogurilor și a alcoolului

Nu este nimic neobișnuit în raziile polițiștilor rutieri în ultima vreme, dar și în general, mai ales în zilele și serile de weekend, când mulți petrecăreți uită de responsabilități, se cred super-șoferi, și pleacă pe drumuri conducând automobilul personal, fie sub influența băuturilor alcoolice, fie chiar sub influența drogurilor. Aseară, fiind zi de weekend, polițiștii rutieri au decis să facă o nouă razie pe arterele bucureștene și nu puțini au fost șoferii teribiliști trași pe dreapta și lăsați pietoni, după ce au fost prinși, ori băuți la volan, ori sub influența drogurilor.

Se dau zeci de amenzi pentru cine încalcă legea

Conform datelor furnizate de Poliție aseară au fost aplicate 28 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 lei și au fost reținute 17 permise de conducere, pe fondul celor menționate anterior. La finalul acțiunii oficiali din cadrul Poliției Rutiere de pe raza București au dat un comunicat de presă în care au anunțat rezultatul acesteia.