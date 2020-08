Răzbunarea unui orădean pe fosta amantă. Cum a făcut-o de râs în oraș, după ce l-a părăsit

Un oradean care a trecut prin închisoare este judecat acum după ce a făcut publice imagini indecente cu amanta sa! Femeia a ales să-l părăsească după o relație de doi ani, iar bărbatul a văzut negru în fața ochilor, deoarce dorea să-și întemeieze o familie cu femeia deja măritată.

Un orădean a făcut publice imagini compromițătoare cu fosta sa amantă

Amantul a fost condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare şi la plata a 5.000 de euro daune morale, dar sentinţa nu este definitivă. Povestea interzisă de amor a durat di ani de zile, iar femeia a ales să-și părăsească amantul și să rămână doar cu soțul ei.

Amantul nu a primit bine vestea și a început s-o urmărească și să încerce prin șantaj să o facă să revină la sentimente mai bune, însă aceasta nu a cedat deloc. „Ai o jumătate de oră să vii acuma seara…Nu vii am încheiat definitiv şi lumea te va cunoaşte…şi nu postat…voi trimite la fiecare separat (…) Dacă îţi permiţi sami închizi….scuză-ma…am sa arat lumii intreaga ta fata (…) Este ultima ta sansa sa raspunzi…sau pun toate pozele ce le am cu tine pe fb…cu nume adresa telefon (…).

Bărbatul a spus că despărțirea l-a băgat în depresie

Am incercat sa vorbim…a, sa trimit poze cu tine la toti oamenii pe care ii stii…copii barbat…cunostinte rude…imi pare rau…dar nu trebuia să-ti bati joc de mine”, i-a transmis individul femeii, potrivit considerentelor sentinţei penale pronunţate de Judecătoria Oradea. După mai multe avertismente, amantul a trecut la fapte și a împânzit cartierul unde locuiește femeia cu fotografii cu ea, obținute în timpul relației.

Mai mult, bărbatul a trimis fotografii și filmulețe compromițătoare rudelor femeii. Aceasta a ripostat și ea și i-a intentat proces fostului amant.

Bărbatul a recunoscut că a trimis familiei femeii imagini cu ipostazele intime în care aceasta a fost surprinsă, că mesajele şi pozele indecente depuse de aceasta la dosar corespund adevărului, în sensul că el le-a scris şi trimis/postat şi că în mai multe rânduri a fost în zona unde locuieşte fosta amantă pentru a o aştepta şi pentru a vorbi cu ea.

În apărarea sa, bărbatul a motivat că a făcut toate acestea pentru că era foarte nervos şi suferea de depresie din cauza despărţirii (…). Aceasta îi promisese că va divorţa de soţul ei şi va face copii cu inculpatul, făcându-l astfel să se îndrăgostească de ea”, după cum se arată în considerentele aceleiaşi decizii.