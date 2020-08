Războiul Messi versus Barcelona se mută în penal: „Este caz de pușcărie”

Războiul dintre Leo Messi și FC Barcelona este deja total. Starul argentinian s-a înțeles deja cu Manchester City, care i-a oferit un salariu colosal. În plus, consideră că este deja liber de contract, deoarece contractul său cu formația blaugrana poate fi închis unilateral. De partea cealaltă, Josep Maria Bartomeu i-a transmis că mai are încă un an de contract și nu va pleca decât pentru 700 de milioane de euro.

Josep Maria Bartomeu poate fi trimis în închisoare pentru prejudiciul pe care l-ar aduce Barcelonei prin pierderea lui Messi

Este din ce în ce mai clar că nu mai există cale de împăcare între cele două părți. Iar această dispută se va termina cu o decizie a unei instanțe sportive. Doar că lucrurile ar putea fi mult mai complicate. Mai ales în cazul în care Messi va reuși să plece la Manchester City fără ca Barcelona să primească vreun ban. Într-o astfel de situație, Josep Maria Bartomeu ar putea fi anchetat și chiar condamnat la închisoare. Jurnalistul catalan Guillem Balague a înaintat această variantă șoc.

„Dacă Bartomeu îl pierde pe Messi fără ca Barcelona să încaseze bani, atunci poate fi acuzat în justiție pentru prejudiciul adus clubului. Ar putea să facă asta următorul președinte al Barcelonei sau orice om care a contribuit la bugetul Barcelonei. Asta ar însemna că ar putea ajunge să plătească o sumă uriașă din buzunar, sau chiar să fie caz de pușcărie. Așa că e clar că va trebui să se lupte până la final pentru Messi„, a explicat Guillem Balague pe pagina sa de Twitter.

Lionel Messi le-a transmis oficialilor Barcelonei, prin fax, că vrea să plece de la echipă din postura de jucător liber de contract. Mai mult, argentinianul nu s-a prezentat la testele medicale de la duminică, dar nici la primul antrenament sub comanda lui Ronald Koeman.