”Războiul” dintre Trump și Putin s-a simțit la Paris: Ce au făcut francezii

Duminică, s-a celebrat la Paris aniversarea a 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial. Subiectul care a făcut înconjurul lumii a fost însă conflictul dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Un număr important de șefi de state s-au deplasat la Paris în weekend pentru a celebra 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial. Președintele Iohannis a fost și el prezent la eveniment, alături de Macron, Angela Merkel, Vladimir Putin sau Donald Trump.

Din cauza conflictului care a făcut valuri în presă în ultimele săptămâni, mulți erau curioși cum se vor manifesta Putin și Trump la eveniment. În teorie, cei doi plănuiseră discuții ample la Paris pe marginea situației tensionate dintre SUA și Rusia. Macron le-a cerut însă să amâne întâlnirea pentru a nu deturna atenția publicului de la evenimentele de Ziua Armistițiului.

Cei doi lideri de stat au acceptat, dar se pare că eforturile francezilor de a-i ține la distanță s-au manifestat și în cadrul prânzului festiv. Un jurnalist apropiat Kremlinului a afirmat că, după ceremonia de la Arcul de Triumf a fost schimbat aranjamentul la mese în ultimul moment, cu scopul unic de a-i separa pe Trump și Putin, cum era planificat inițial. Liderul SUA a fost amplasat la masă lângă președintele Franței, în timp ce Putin a fost instalat vizavi

Trecând peste toate aceste eforturi, în declarațiile lui Putin de după eveniment, liderul de la Kremlin s-a arătat foarte încântat de eveniment și, în special, de discuția cu Donald Trump. În mod previzibil, nu vom ști niciodată ce au discutat cei doi sau cât de lungă a fost discuția, dar putem spera că s-au ponderat amenințările nucleare din partea Statele Unite.

Întrebat de agențiile de presă din Rusia dacă a reușit să stea de vorbă cu liderul de la Casa Albă, Putin a răspuns ”da”, adăugând că discuția a fost foarte ”bună”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că Putin s-a întâlnit separat și cu premierul israelian Netanyahu,

Kremlin pool reporter: At last moment French change seating arrangement, separate Trump from Putin and put him next to Macron, across from Putin. https://t.co/9tzd7eAxHc

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) November 11, 2018