Război dur între FCSB și CS Universitatea Craiova, MM Stoica îl atacă pe Mihai Rotaru, după dezvăluirile despre Alexadru Băluță. „Este umilitor”

MM Stoica iese la atac și sare „la gâtul” lui Mihai Rotaru, după ce patronul formației CS Universitatea Craiova a spus că Alexandru Băluță, jucător care i-a refuzat pe olteni și a ajuns la FCSB, are probleme mari din cauza jocurilor de noroc. Colaboratorul lui Gigi Becali este convins că fotbalistul a trecut de mult de acest hop.

MM Stoica îl apără pe noul jucător de la FCSB. Oficialul echipei lui Gigi Becali a fost șocat când a auzit că Mihai Rotaru a susținut că Alexandru Băluță este un fotbalist dificil care are probleme cu jocurile de noroc.

„De chestiile cu păcănelele nu ne interesează. Probabil, la 16 ani, a traversat și strada printr-un loc nepermis. OK, a grești acum 6 ani, dar nu ne pasă. Și eu am avut viciul ăsta, și Gigi. Acum este căsătorit, are o fetiță de 3 ani și un băiat pe cale să se nască. Ce să mai vorbesc cu el”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport