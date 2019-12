Raul Popa face dezvăluiri despre Insula Iubirii. Ce a scris într-o carte cea mai respectată ispită masculină de la Antena 1

Profesor de ski și model, Raul Popa, cea mai respectată ispită masculină de la ”Insula Iubirii”, show difuzat pe Antena 1, a făcut dezvăluiri despre emisiunea la care a participat, în cartea sa, ”Conversații cu Dumnezeu”. Ce a scris bărbatul?

Raul Popa, profesor de ski și model, a devenit, după apariția în show-ul ”Insula Iubirii” de la Antena 1, în rolul de ispită, un simbol al gentlemanu-ului contemporan din peisajul românesc de showbiz. Fără artificii inutile, bărbatul a reușit să cucerească femeile din jurul său, așa că se poate spune că a fost una dintre cele mai dorite ispite masculine, dar și unul dintre cei mai maturi bărbați care au pășit în Thailanda.

Calitățile i-au revenit în urma unor episoade dramatice trăite. Mama i-a murit în brațe, iar de atunci percepția pe care o avea despre lume s-a schimbat. Încercările sale sunt descrise în cartea scrisă chiar de acesta, ”Conversații cu Dumnezeu”.

„Am greşit pe parcursul vieţii de multe ori. Am greşit faţă de mulţi oameni, apropiaţi, familie, prieteni sau străini. Faţă de unii încă mai am „datorii”, iar ele se vor întoarce înzecit. Dar, aşa am învăţat! Despre mine, despre alţii, despre Viaţă. Aşa am învăţat pentru că, aşa cum spune cartea, cuvintele te ajută să înţelegi, dar experienţă este cea care te face să ştii cu adevărat.

Nu am obişnuit niciodată să vorbesc în mediul online că şi cum aş fi „cel care se adresează mulţimii”. Eu sunt doar un profesor de Educaţie Fizică care, într-o zi, şi-a dorit altceva. Această carte a apărut în viaţă mea imediat după ce mama mea a murit în mâinile mele după o lungă suferinţă. Atunci am spus: Doamne vreau Înţelepciune! Nimic altceva. Insula Iubirii m-a ajutat să înţeleg, dar mai ales să trăiesc experienţa a multe lucruri”, este scris în cartea lui Raul.