Răsturnare de situație! Monica Pop, reacție categorică despre vaccinul anti-covid

Celebrul medic oftalmolog, Monica Pop, reacționează încă odată pe marginea campaniei de vaccinare anti-covid. Recent, pe contul său oficial de Facebook, a avut critici la adresa autorităților. Medicul a declarat că este o campanie de e amenințare mai mult, decât de vaccinare.

Un aprig critic al deciziilor autorităților din ultima vreme, medicul Monica Pop a declarat oficial, înainte de începerea campaniei de vacccinare că nu își va face vaccinul anti-covid. Reacțiile sale dure pe marginea lipsei de transparență asupra vaccinului au putut fi văzute și citite în spațiul public.

Într-o intervenție recentă, Monica Pop a declarat că nu există transparență când vine vorba de campanie de informare. În același timp a semnalat lipsa prospectului vaccinului anti-covid și că este necesar ca fiecare român să știe despre ce este vorba.

”Unde ați văzut dumneavoastră campanie de vaccinare? E o campanie de amenințare mai mult, decât de vaccinare, pentru că s-a spus permanent «vaccinați-vă!», imperativ și, mai mult decât atât, s-au impus metode punitive drastice pentru cei care nu se vor vaccina. Dar eu campanie de informare nu am văzut! Nu am văzut absolut deloc. Se spune că s-a publicat. Eu nu am văzut nimic publicat despre prospectul respectiv și eu cred că fiecare om care dorește să se vaccineze și indiferent de ce poziție are față de vaccinare, trebuie să aibă prospectul în mână pe care să îl citească, după care să ia o hotărâre.

Așa cum consideră de cuviință. Campanie de ameninţare, mai puţin de vaccinare! De ce nu se spune altfel: ‘Pot fi, rar, şi efecte secundare mai grave, dar puneţi în balanţă beneficiile care, pe termen scurt, sunt mai mari!’. Nu ascundeţi nimic! Oamenii vor informaţie şi explicaţii corecte, nu ameninţări şi opresiune! Aşa au ales decidenţii şi adepţii lor!“, a declarat Monica Pop.