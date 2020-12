Răsturnare de situație între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Ce s-a schimbat după apelul secret din închisoare

Dacă Bianca Drăgușanu declara recent într-un interviu că e ”pe hold” cu dragostea, ba chiar precizând că se bucură că a ieșit „dintr-o situație neplăcută”, făcând referire la ceea ce s-a întâmplat cu Bodi în ultima perioadă și în ce ipostază ar fi fost dacă îi mai era parteneră acum, fostul soț, însă, privește încă spre trecut. Bărbatul și-a pus un prieten de încredere să ia legătura cu Bianca, semn că a uitat-o pe Daria, femeia care îl așteaptă acasă.

Alex Bodi, schimbare la 180 de grade. O dă din nou pe Daria pe Bianca Drăgușanu

„În momentul de față, consider că nu am nevoie neapărat de o relație pansament. Am trecut printr-o situație destul de dificilă. Am reușit greu din ea. Voi ați văzut cât m-am chinuit doi ani de zile. Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat”, declara Bianca Drăgușanu într-un interviu pentru ”Vorbește lumea”. Dar dacă ea l-a dat uitării, în vorbele de mai sus referindu-se la Alex Bodi, el nu și-a putut-o scoate nici acum din minte, cel puțin asta reiese dintr-o conversație pe care omul său de încredere a avut-o cu fosta sa soție.

Mai întâi, a fost vorba despre un apel din partea afaceristului către Bianca, în care acesta a vrut să afle care este cu adevărat relația dintre ea și milionarul turc Cengiz Şıklaroğlu. Ulterior, Bodi și-a pus omul de încredere să ia legătura cu frumoasa blondină.

„Eu când merg la el numai de tine întreabă”

Omul de încredere al lui Alex Bodi: A spus Alex că vrea să vorbească cu tine, îmi spune că eu nu îți zic ție ce spune el. Spune că te iubește, ce să mai zic, prostii din astea. Îi stă capul tot la tine, în loc să îi stea la cum să iasă din închisoare.

Bianca: El este logodit cu această fată, are inelul meu.

Omul de încredere al lui Alex Bodi: Pentru tine era alt inel, crede-mă, nu era acel inel. Luase un inel pentru tine, îl știu, este la mine.”

„Omul de încredere al lui Alex Bodi: I-am spus să se axeze să iasă din pușcărie! Îmi spune că tu trebuia să îi demonstrezi că îl iubești.

Bianca: Omul este bolnav, eu știu că este prietenul tău. Nu este normal ce face. El are o relație asumată de mai bine de două luni cu fata asta și de opt luni neasumată.

Omul de încredere al lui Alex Bodi: Bianca, nu e ce crezi tu, crede-mă.

Bianca: El și-a asumat relația cu ea, urmează căsătoria.

Omul de încredere al lui Alex Bodi: Nu frate, a venit într-un weekend și a rămas aici, apoi a plecat acasă, ce să faci.

Bianca: Am auzit că Daria l-a vizitat în închisoare și că se iubesc mult de tot. L-a vizitat într-o zi. Dacă se căsătoresc pot să-i fac eu rochia de mirească că știu că nici la ea nu mai merg afacerile. Aia e îndrăgostită de el, el e îndrăgostit de ea, de ce mă sună pe mine să mă întrebe de turc?! Că nu înțeleg!

Omul de încredere al lui Alex Bodi: Eu când merg la el numai de tine întreabă. Mă întreabă de tine mereu, dacă ești bine, ce faci. El vrea să fie cu tine.

Bianca: Dar a fost cu mine, de ce a mers în altă parte. 8 luni m-a înșelat cu femeia asta și ne-a mințit pe amândouă. Pe lângă ea a avut N aventuri. Se duce cu ea peste tot pe unde l-am învățat eu să se ducă. Ea îi conduce mașinile”, este dialogul celor doi obținut de Spynews.