Răsturnare de situație în București. Ce restricții noi s-au impus de azi. Veste bombă: când intrăm în Starea de Urgență

În urmă cu 48 deore eram anunțați că se vor reînchide teatrele, cinematografele și restaurantele. Astăzi Prefectul Capitalei vine cu anunțul pentru noi restricții importante pentru Capitală.

Astăzi, 7 octombrie, a avut loc o nouă ședință a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. În urma acestei întrevederi, conform informațiilor date de Prefectul Capitalei, s-au luat trei noi decizii. Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a ieșit astăzi într-o conferință de presă, conferință în care au fost anunțate noile decizii de la finalu ședinței CMBSU. Toate cele trei decizii au ca obiect închidera anumitor spații închise, la nivelul întregii Capitale.

Astfel că, toate barurile, cluburile și discotecile vor fi închise începând de astăzi. Este prima decizie în cazul acestor locații, deoarece nu erau menționate în adresa de la Direcția de Sănătate Publică. Cea de a doua decizie se referă la închiderea tuturor spațiilor de jocuri de noroc și cazinouri, excepție făcând locațiile de pariuri sportive și loterie.

A treia hotărâre micșorează modifică datele în ceea ce privește distanța în jurul școlilor. Conform noii decizii a CMBSU Nr. 19 din 06.10.2020, este obligatorie purtarea măștii, și distanța se micșorează de la 100 de metri la 50 de metri.

”Articolul 1, punctul 4:

În aplicarea art 3, alin (1) din Anexa nr. 2 la H.G. 782/2020, se stabilește ca in intervalul orar 07:45-21: 15 de luni pana vineri, In toate spafiile publice deschise aflate pe o raza de I 00 metri In jurul perimetrului exterior al unitafilor de invafamant, purtarea măștii de proteqie, astfel focat sa acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au Implinit varsta de 5 ani.

În aplicarea art 3, alin (2) din Anexa nr. 2 la H.G. 782/2020, Primaria Municipiului București, precum și primariile sectoarelor 1-6 afișează la loc vizibil și marchează fiecare cale de acces (bulevarde, strazi, alei, etc) printr-un semn distinctiv pentru delimitarea spatiilor publice deschise aflate pe o raza de 100 metri 1n jurul perimetrului exterior al unităților de învățământ. ”