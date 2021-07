Răsturnare de situație. De ce a anunțat, de fapt, Florin Călinescu plecarea de la Pro Tv. Ce a vrut să afle

Fanii emisiunii ‘Românii au talent’ au fost plăcut surprinși de apariția actorului la masa juriului. Iată că Florin Călinescu a anunțat în urmă cu ceva timp că părăsește trustul. De ce a dat, de fapt, această veste?

Florin Călinescu a anunțat în cursul serii de duminică faptul că nu va mai colabora cu ‘Românii au talent’. Mulți dintre fanii emisiunii au fost plăcut surprinși de apariția sa la masa juriului și îl credeau o piesă importantă din proiect. Colaboratorii apropiați ai celebrului actor au mărturisit că există negocieri la moment, dar nu este nimic sigur de spus.

Cei din urmă au mai subliniat că anunțul a fost făcut probabil pentru a vedea acesta cât este de apreciat și de iubit, dar și să vadă reacția publicului în cazul în care nu ar mai apărea pe micile ecrane în cadrul celebrului proiect de talente. De asemenea, sursa citată a mai declarat că Florin Călinescu este una vedetele cu greutate ale postului și că are un cuvânt de spus.

„Suntem în continuare în negocieri cu maestrul şi momentan nu este nimic de spus. Probabil a fost o toană de-a dânsului ca să vadă cât este de apreciat şi de iubit şi să vadă reacţia publicului dacă ar putea pleca de la postul unde a lucrat atâţia ani.

Toată lumea ştie că maestrul are o mulţime de facilităţi şi condiţii speciale atunci când vine la filmări, este tratat regeşte şi orice dorinţă îi este îndeplinită. Florin Călinescu are un statut special, este una dintre vedetele grele ale Pro TV-ului şi are un cuvânt de spus în staţia noastră de televiziune”

Colaboratori Florin Călinescu (Sursa: click.ro)