Răsturnare de situație cu facturile la energie. Legea s-a schimbat iar, ce se întâmplă acum

Executivul a aprobat în cursul zilei de miercuri, 28 decembrie, în ultima ședință de Guvern din 2022, o nouă ordonanță. Aceasta vine cu detalii pentru românii care au mai multe locuri de consum. Dan Drăgan, secretarul de stat în Ministerul Energiei, a venit cu mai multe detalii pentru cetățenii vizați. „Pentru a evita o supraaglomerare, un efort care nu trebuie depus şi un efort semnificativ la sfârşitul anului”, a susținut oficialul la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

Noi vești pentru români: răsturnare de situație cu facturile la energie

Executivul a aprobat în cursul zilei de miercuri o ordonanță prin care a eliminat obligația românilor cu mai multe locuri de consum de a depune declarații pe propria răspundere pentru locația la care beneficiază de preț plafonat la energie. Secretarul de stat la Ministerul Energiei a susținut că noua modificare are loc pentru evitarea aglomerației și a unui efort în plus la final de an pentru toți cetățenii din categoria menționată mai sus.

„Pentru a evita o supraaglomerare, un efort care nu trebuie depus şi un efort semnificativ la sfârşitul anului, toţi consumatorii casnici care deţin mai multe unităţi locative vor beneficia de această compensare fără necesitatea de a depune o declaraţie în acest sens”, a spus secretarul de stat în Ministerul Energiei, Dan Drăgan, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

În acest context, cei care vor mai trebui să depună declarațiile pentru a beneficia de prețul de 0.68 de lei/kWH indiferent de consum sunt cei care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, oamenii care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până la 18 ani (26 de ani dacă urmează o formă de învățământ) și familiile monoparentale care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani.

Legea aflată încă în vigoare arată că românii care au mai multe locuri de consum pot cere plafonarea pentru un alt loc de consum decât cel din cartea de identitate, dar trebuie să aleagă unul dintre ele și să depună o cerere și o declarație pe propria răspundere până la finalul acestui an.

Haos în energie

Klaus Iohannis a promulgat în data de 13 decembrie legea privind „măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale”.

ANRE a anunțat ulterior că toți clienții casnici cu un singur loc de consum beneficiază automat de prețul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar, timp în care românii care au o adresă de reședință și una de domiciliu pot beneficia de prețul plafonat la una din cele două adrese, dar pe baza unei declarații depuse la furnizorul de energie electrică.

Amintim că acest lucru a generat un val de nemulțumiri și cozi imense în fața sediilor furnizorilor de energie.