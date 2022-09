„Răstoarnă complet mesele”. Serena Williams și-a „amânat” din nou retragerea, după ce a eliminat-o pe numărul doi WTA, la US Open 2022 – VIDEO

Serena Williams și-a anunțat retragerea după US Open 2022 și este decisă să reușească un turneu memorabil. Jucătoarea de 40 de ani și-a sfidat din nou vârsta și a reușit surpriza zilei după ce eliminat-o pe Anett Konteveit, locul doi WTA. Mats Wilander este uluit că sportiva din SUA s-a calificat în turul trei la competiția de la Flushing Meadows.

Mulți au crezut că aventura ei se va termina încă din primul tur de la US Open. Organizatorii aveau aranjat spectacolul de final, dar Serena Williams a uimit din nou. După ce a eliminat-o pe Danka Kovinic, în prima partidă, în turul secund a reușit marea surpriză și a învins-o și pe sportiva care ocupă locul doi în clasamentul WTA.

Serena Williams, locul 413 WTA, s-a impus cu scorul 7-6(4), 2-6, 6-2 în confruntarea cu estona Anett Konteveit. Partida a durat două ore și 29 de minute.

„Sunt o jucătoare destul de bună (n.r- râde). Asta fac cel mai bine. Îmi plac provocările”, a declarat, la finalul partidei, jucătoarea care a câștigat 23 de turnee de Grand Slam.

Specialiștii sunt uimiți de „fenomenul Williams”. Mats Wilander nu s-a ferit deloc de cuvinte mari și a spus că sportiva de 40 de ani a devenit una dintre favoritele turneului.

Adversara din turul doi a fost foarte afectată de înfrângere. Anett Konteveit a început să plângă la conferința de presă.

Anett Kontaveit couldn’t hold back her tears after last question and left press conference early 😭😭😭 pic.twitter.com/obdzrAhnBL

— DenizTheTennis (@denizthetenis) September 1, 2022