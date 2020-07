Rareș Bogdan și Ludovic Orban, războiul neștiut din culise. Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp între cei doi

Ludovic Orban l-ar folosi pe Rareș Bogdan drept carne de tun în alegerile locale. Dacă PNL va ieși bine, va obține un scor bun, Ludovic Orban și-ar atrage meritele, dacă scorul va fi unul dezastuos vina va fi a lui Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan și Ludovic Orban, război neștiut. Ce s-a întâmplat între cei doi

Alegerile locale 2020 ar constiui un nou motiv de bătălie între Rareș Bogdan și Ludovic Orban, susține analistul politic Cozmin Gușă și jurnalistul Bogdan Comaroni.

Rareș Bogdan ar fi putut fi candidatul PNL pentru Primăria Bucureștiului, însă Ludovic Orban îl susține în alegeri pe Nicușor Dan. Mai nou, Ludovic Orban l-a inclus în campania pentru locale și pe Rareș Bogdan, încercând să evite astfel debarcarea sa din fruntea PNL. Rareș Bogdan ar putea să devină președintele PNL, cu sprijinul lui Robert Sighiartău, iar fotoliul de prim ministru ar urma să fie preluat de Siegfried Mureșan.

Un rezultat prost pentru PNL la alegerile locale va fi vina lui Rareș Bogdan

Pentru a nu se ajunge aici, Ludovic Orban i-a inclus în echipa de campanie pentru alegerile locale pe Robert Sighiartău și pe Rareș Bogdan. Astfel, în cazul în care rezultatul la locale va fi dezastruos, Orban va da vina pe Rareș Bogdan, susține Comaroni.

Pe de altă parte, dacă PNL-ul va obține o victorie clară, în calitate de șef de campanie, Ludovic Orban își va revendica succesul. „Liderul PNL este, de fapt, sef de campanie, in vreme ce Rares Bogdan si Robert Sighiartau fac parte din echipa, in mod egal, alaturi de Turcan, Busoi etc. Decriptarea stirii e ca pe Rares Bogdan si Robert Sighiartau i-a bagat Orban in echipa ca „sa dea socoteala” pentru esecul la locale, caci nu se intrevede o victorie absoluta, si s-o aiba pe Turcan in coasta. Totul, la ordinele lui Ludovic Orban. Care Orban e el insusi „pe făraș”, in colimatorul lui Klaus Iohannis.

Poziția lui Ludovic Orban de lider PNL, amenințată

Orban ar urma „sa cada” fie dupa locale, fie – si mai sigur – dupa parlamentare. Pozitia sa de lider al PNL e amenintata chiar de Rares Bogdan, cu sprijin de la Robert Sighiartau. Pe post de premier ar urma sa vina un alt „lup tanar” – Siegfried Muresan.

Ca sa se salveze, Orban apeleaza, cum spuneam, la o schema de gradinita, daca nu chiar de creșă politică: daca alegerile locale ies bine si PNL invinge PSD la scor, atunci Ludovic Orban iese in fata si zice „Pai, da! Pentru ca eu am fost sef de campanie si i-am rupt!”

Mărirea pensiilor cu 40% poate hotărâ soarta alegerilor locale

Atunci, Iohannis e nevoit sa mai astepte cu schimbarea si sa mute pentru parlamentare, in care campanie Orban intra „pe cai mari”. Daca, insa, la locale nu va fi un scor devastator pentru PSD – dimpotriva, sondajele reale arata ca social-democratii castiga teren si pana in septembrie vor recupera substantial, depinde si de Congresul din iulie, mai ales ca guvernantii nu vor da pensiile marite cu 40% si vor lua alte masuri anti-pandemice nepopulare legate de asa-numitul „val doi de coronavirus” (aici nu e dupa Orban, e adevarat, ci dupa cum vin ordinele de afara), atunci „el lider maximo” va da vina pe Rares Bogdan si, la pachet, pe Robert Sighiartau si Siegfried Muresan. Va spune: „Pai, toata presa a dat ca el a fost responsabil de strategia politica a campaniei electorale si de aia a mers prost!”

Ludovic Orban ar putea să-și saboteze propriul partid

Prin „toata presa” trebuie sa intelegem presa aservita lui Orban, care castiga sute de mii de euro ca „ajutor de pandemie”. Ziarele si televiziunile din aceasta categorie au preluat „in lanț” stirea „pe surse”. Toata aceasta conjunctura ma face sa cred ca Orban va face tot posibilul ca la locale lucrurile sa iasa destul de prost pentru liberali, intrucat vede si el sondajele reale si pericolul PSD e acolo, in coasta!

Orban ar putea chiar sa-si saboteze partidul inca o data, cum a facut-o si pentru Primaria Capitalei, cand a ales sa-l sustina pe Nicusor Dan in loc sa-l desemneze pe Rares Bogdan, mult mai bine plasat in simpatiile electorale. La fel, a sabotat partidul si cand Rares Bogdan trebuia sa fie presedinte al PNL Bucuresti, sustinut de sute de liberali din Capitala”, a subliniat Bogdan Comaroni.