Cum se folosește Rareș Bogdan de fiul său de 6 ani pentru a-și face campanie: ”Fură pentru că nu iubesc România!” – VIDEO

Rareș Bogdan a publicat, pe Facebook, un clip video în care poartă o discuție cu fiul său de șase ani. În clipul intitulat „Dialog”, candidatul PNL la europarlamentare îi explică fiului său cum unii „fură pentru că nu iubesc România”.

Rareș Bogdan se folosește de fiul său în vârstă de șase ani pentru a-și face campanie electorală. Candidatul PNL la europarlamentare, primul pe lista liberalilor, s-a filmat alături de fiul său căruia îi dă sfaturi de viață.

Rareș Bogdan îi ține minorului lecții despre hoție, mită și România.

Rareș Bogdan dă impresia că poartă o discuție relaxată, alături de fiul său, în fața camerei video.

„Sunt oameni răi, tata, și își bat joc și în loc să-i sprijine pe cei care nu au furat, care sunt oameni corecți, care iubesc România, ei vor să-i apere pe hoți”, îi spune Rareș Bogdan fiului lui în vârstă de șase ani.

La un moment, copilul întreabă „de ce îi apără pe hoți?”. Iar răspunsul vine imediat: „Pentru că și eu sunt hoți”, a fost replica lui Rareș Bogdan, primul pe lista PNL pentru europarlamentare.

La finalul clipului, Rareș Bogdan se îndreaptă către camera video și o oprește, mulțumit de cum s-a desfășurat discuția.

În anii trecuți, Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC) a transmis mai multe avertizări legate de folosirea copiilor în campaniile electorale. Acest lucru e interzis de lege, iar acest lucru este prevăzut expres de Legea 272/2004 privind protectia drepturilor copilului.

ART (10) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă.

(…) potrivit Legii 272/2004 privind protectia drepturilor copilului, minorii nu pot fi folositi sau expusi, de catre parinti sau alte persoane in ingrijirea carora se afla, in scopul obtinerii de avantaje personale.