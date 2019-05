Rareș Bogdan, anunț de ultimă oră: va insista în PNL pentru tăierea pensiilor speciale ale magistraților

Rareș Bogdan, liderul europarlamentarilor PNL, a declarat că susține tăierea pensiilor speciale ale magistraților. De o astfel de măsură, dacă ea va fi luată, va fi afectat inclusiv procurorul-general al României, Augustin Lazăr, despre care s-a spus că ar încasa o pensie de câteva zeci de mii de lei.

Rareș Bogdan, cel care a deschis lista PNL la europarlamentare, susține că va susține tăierea pensiilor speciale ale magistraților, dar și ale militarilor, cu excepție celor din teatrele de operațiuni. Fostul realizator TV, care va merge la Bruxelles pentru un mandat de europarlamentar de cinci ani, susține că aceste indemnizații trebuie tăiate.

El a dat și exemplul lui Augustin Lazăr, care s-a pensionat recent și care va încasa o pensie de câteva zeci de mii de lei, potrivit DCNews.

De ce vrea Rareș Bogdan să taie pensiile speciale ale magistraților

Rareș Bogdan afirmă că se va lupta în PNL pentru impunerea acestei măsuri. Deocamdată, PNL nu a avut o reacție publică pe acest subiect pentru a spune dacă susține sau nu cele spuse de fostul jurnalist.

Rares Bogdan: Specialistii trebuie sa vada discursurile mele din fiecare miting, pentru ca discursurile mele contineau mesaje cheie. N-am vorbit asa, sa ma trezesc…

Bogdan Chiriac: Dar pensiile speciale nu le atingeti, totusi.

Rares Bogdan: Cum nu?

Rares Bogdan: Cum nu? Am spus clar, toti in afara de militarii din teatrele de operatiuni. Am spus-o clar, si voi face o presiune uriasa pe partid.

Bogdan Chiriac: Dar magistratii raman cu pensiile speciale.

Rares Bogdan: Nu. Pe contributivitate. Nu, am spus nu. Nu pot sa aiba pensii de 400 de milioane, de 350 de milioane si marea masa a cetatenilor sa aiba pensii… Au venit plangand la mine.

Bogdan Chiriac: Taiati pensia domnului Augustin Lazar?

Rares Bogdan: Taiem pensia tuturor… Domnul Augustin Lazar daca are 300 de milioane va avea probabil 120 pentru ca pe contributivitate va obtine atat. A tuturor am spus, eu nu sunt mincinos. Daca am spus asa, asa vom face. Iar daca nu vor face asta colegii mei, vor avea o problema direct cu mine. Sa vad ce o sa-mi faca. Sunt cinci ani europarlamentar. O sa se puna propriul meu partid impotriva?”