Randi ajută refugiați din Ucraina. Ce face pentru ei cântărețul român: „Sunt om”

Războiul din Ucraina a distrus mii de vieți și a despărțit mii de familii, iar românii au fost solidari și au fost alături de ucraineni. Unul dintre ei este Randi, care a compus o piesă inspirată din aceste evenimente.

Randi este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România, iar de-a lungul timpului și-a exprimat trăirile, gândurile și sentimentele prin melodiile sale. Același lucru l-a făcut și cu ultima piesă, dedicată celor care suferă în urma conflictului dintre Rusia și Ucraina.

„Cred că orice trăim și ne face să simțim, ne schimbă și poate să devină o sursă de inspirație. În ceea ce privește războuiul, cu siguranță lasă urme în mine și creează nevoia de a mă exprima, de a rezona prin artă cu toți cei care se simt pierduți în aceste momente”, a declarat Randi pentru EGO.ro despre piesa „Letters You Won’t Get”.

Melodia a fost special compusă pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni, iar artistul va dona câștigurile rezultate din urma acesteia către Crucea Roșie. Războiul și oamenii care suferă din cauza acestuia l-au emoționat pe Randi, motiv pentru care a decis să-i ajute cât mai mult.

Randi a continuat să fie alături de oamenii care au fugit din calea războiului, pe lângă donarea câștigurilor generate de piesa sa. Artistul a contribuit cât de mult a putut la susținerea familiilor refugiate. A donat de mai multe ori haine, produse și bani.

„În primul rând, am donat de câte ori am avut ocazia, prin haine, bani și susținere a ucrainenilor în mediul online și media. O s-o fac în continuare așa cum o să pot. Singura mea grijă este ca răul, care este prezent zi de zi, devine mai puțin rău, devine suportabil, rutină! Nu aș vrea să ajungem în punctul în care ne obișnuim cu drama asta și ajungem să o acceptăm ca pe ceva ce există pur și simplu, ca pe un status quo. Așa vrea să facem ceva în această privință, să oprim răul, violența în viitor.

De aceea am și scris piesa „Letters You Won’t Get”, care ne arată cum acest rău, cum violența, războiul, interesele politice aduc durere în viața oamenilor. Câștigurile din streaming platforms, generate de această piesă, le voi dona către Crucea Roșie, în speranța că pot ajuta oamenii care au atâta nevoie de ajutor în perioada asta. Dacă putem vorbi despre ceva bun, în tot ceea ce se întâmplă, putem spune că acest război a scos la iveală binele din oameni, empatia, solidaritatea”, a mai povestit Randi pentru EGO.ro.