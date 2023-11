Ramona Păun și nepotul lui George Mihăiță au sărbătorit 13 ani de relație. Unde s-au cunoscut cei doi, aşa a început relaţia lor, de fapt EXCLUSIV VIDEO

Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, și-a găsit sufletul pereche la job. Ea și Cosmin, nepotul lui George Mihăiță, au fost colegi în redacția de sport, însă lucrurile au evoluat rapid între ei și au decis să își dea o șansă. Luna trecută, îndrăgostiții au împlinit 13 ani de când formează un cuplu și, de această dată, surpriza a fost pusă la cale de vedeta Pro TV. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Ramona Păun ne-a vorbit și despre dorința de a se muta într-o locuință mai mare, iar, Kido, câinele lor nu ar mai fi singurul animal de companie.

Ramona și Cosmin au sărbătorit 13 ani de relație

Ramona Păun s-a numărat printre vedetele care au participat, zilele trecute, la evenimentul “Bine ai venit să faci bine!”, care a avut ca scop strângerea de fonduri pentru copii, dar și pentru animale fără stăpân. Cu această ocazie, am aflat ultimele noutăți din viața vedetei Pro TV.

Recent, tu și Cosmin ați sărbătorit 13 ani de relație. Cum și unde v-ați cunoscut?

În primul rând sper ca 13 să fie cu noroc și să se multiplice și să fim împreună foarte mulți ani de acum înainte. Ne-am cunoscut cu 13 ani în urmă în redacția de sport, o perioadă am fost doar colegi, ulterior ne-am dat seama că avem multe lucruri în comun.

Cine a făcut primul pas?

Nu știu, cred că a fost o chestiune simultană. A fost o energie pe care amândoi am simțit-o, privirile au fost reciproce, dar el și-a făcut curaj și am început să ne întâlnim datorită insistențelor lui.

În octombrie cum ați sărbătorit cei 13 ani de când sunteți împreună?

De obicei, cam în fiecare an, el îmi făcea surprize. Însă, de data asta, am ales să îl surprind cu o plecare, nu foarte departe, aici, prin România. Dar a fost o plecare foarte frumoasă, am stat în Fundata, în Brașov în prima seară, într-un loc așa sălbatic, superb și apoi la un cort cu o vedere absolut fascinantă, o vedere de ansamblu a Rucărului. Vă recomand să mergeți acolo, e foarte frumos. A fost o seară răcoroasă, dar aveam sobă în cort, focul era aprins, se vedeau stelele, se auzeau greierii, chiar a fost un moment foarte frumos.

Ce planuri aveți pentru finalul acestui an?

Momentan pentru sărbători nu ne-am făcut niciun plan, dar avem o plecare planificată în Spania. Îmi doream foarte mult să văd San Sebastian, am auzit că este un oraș superb. O să mergem la finalul lui noiembrie să-l vizităm.

Ramona Păun: “Îmi doresc foarte mult atunci când ne vom muta într-un loc mai spațios să îi adopt un frățior”

Dacă tot suntem la un eveniment caritabil, vreau să te întreb dacă ai vreun animal de companie sau dacă ai adoptat vreunul.

Am un animal de companie pe care mi l-am dorit foarte mult din momentul în care am văzut Hachiko, m-am îndrăgostit de personajul principal, pentru că rolul de pui în acest film a fost jucat de shiba inu, iar la maturitate a jucat un akita inu. Și puiul m-a dat pe spate, m-am îndrăgostit iremediabil și mi l-am dorit foarte mult, doar că în Romania era mai greu să aduci o astfel de rasă, am așteptat 10 ani, am găsit o canisă de încredere și l-am luat pe Kido. Clar, îmi doresc foarte mult atunci când ne vom muta într-un loc mai spațios să îi adopt un frățior.

De cât timp îl ai pe Kido?

De 3 ani. Suntem născuți în aceeași zi, mi-a fost predestinat. Este un cățel extraordinar.

La anul urmează să vă mutați în casă nouă?

Nu, aș fi vrut să ne mutăm la anul, dar sper să se întâmple în următorii ani.

Casă sau un apartament spațios vă doriți?

Vedem ce găsim. Dacă am găsi un apartament cu o curte, ar fi ideal, pentru că am ajuns să ne gândim mai mult la Kido decât la noi, el este prioritatea. O să facem alegerea în funcție de cum îi va fi lui mai bine.

