Ce vrea să facă știrista PRO TV Ramona Păun după plecarea din televiziune. Domeniul în care şi-ar investi toţi banii EXCLUSIV VIDEO

Ramona Păun este cunoscută prin prisma rubricii sport pe care o prezintă la Pro TV. Dincolo de pasiunea pentru televiziune, știrista recunoaște că îi place arta culinară și că o stăpânește foarte bine, a luat cursuri de design și de pian și visează, ca, într-o zi, să aibă propria afacere cu deserturi. Vrea să aprofundeze domeniul, întrucât nu are un CV bogat în ceea ce privește realizarea dulciurilor, dar, în același timp, se gândește că nu ar fi deloc bine să capete proporții. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Ramona Păun ne-a povestit că a învățat să gătească de nevoie, în momentul în care a plecat la liceu și s-a mutat în chirie.

Ramona Păun valorifică la maximum timpul liber. Dacă în copilărie le făcea rochii păpușilor, ulterior și-a făcut haine la croitoreasă după modelele imaginate de ea, pentru ca, apoi, să facă și cursuri de design vestimentar.

Ramona Păun stăpânește foarte bine arta culinară și susține că a fost nevoită să învețe să gătească din momentul în care a locuit cu chirie:

“Am plecat la liceu, am locuit în primii 14 ani într-o zonă absolut superbă din Munții Vrancei, apoi am plecat în Focșani și acolo mi-am închiriat un apartament cu alte prietene și din Focșani am plecat în Sibiu la facultate și apoi am venit în București. De fiecare dată mă întorc cu drag acasă”, ne-a spus ea.