Ramona Olaru se mută într-un apartament de 300.000 de euro. A investit o avere în noua locuință: „Trebuie să fie perfectă, pe placul meu și inima mea” EXCLUSIV

Ramona Olaru se pregătește să se mute în apartamentul ei, după ce s-a asigurat ca locuința a fost făcută ca să îi fie pe plac. Cunoscuta prezentatoare de la Neatza cu Răzvan și Dani ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre valoarea la care se ridică imobilul. De asemenea, ea a făcut dezvăluiri despre viața amoroasă și intervențiile estetice.

Cât costă apartamentul Ramonei Olaru

Ramona Olaru se mută în câteva zile în apartamentul ei. Vedeta ne-a dezvăluit că zvonurile sunt adevărate și imobilul se ridică la valoarea de 300.000 euro, însă ea nu a plătit atâția bani, ținând cont că a cumpărat locuința în faza de construcție. Totuși, asistenta de televiziune a investit mulți bani pentru a se asigura că apartamentul este făcut după bunul ei plac:

“În câteva zile mă mut. M-am apucat să strâng lucrurile. După cum ți-am spus și în trecut, am foarte multe lucruri de donat. Acum sunt la acest capitol, la împărțit lucrurile, mă gândesc pe care le donez și pe care o să le duc acasă. Valoarea lui atâta era. (n.r. 300.000 de euro) Dar nu am plătit atât de mult pentru că l-am luat când era în faza de construcție. Știm foarte bine că așa sunt mai ieftine față de variantele finale. Da, am mai investit și mult ca să fie cum am vrut pentru că este prima mea casă, casa mea de viitor unde o să îmi petrec foarte multe zile și nopți. Atunci, ea trebuie să fie perfectă, pe placul meu și inima mea!”

Nu vrea să își cumpere o locuință în locul în care a crescut

Vedeta nu a avut o copilărie ușoară, astfel că și-a promis că niciodată nu o să se întoarcă la ferma unde a crescut. Astfel, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani, prezentă la avanpremiera filmului românesc “Moarte în vacanță“, a explicat că nu o să își cumpere vreo locuință în respectivul loc, nici măcar de dragul amintirilor:

“Nu! (n.r. nu se gândește să cumpere o locuință în locul în care s-a născut) Când am plecat de la fermă mi-am promis că nu o să mă mai întorc niciodată să trăiesc acolo sau în felul respectiv! Am spus că o să fac tot ce ține de mine ca să îmi duc viața la un alt nivel. Asta am de gând să fac în continuare!”

Ce spune de operațiile estetice

De asemenea, Ramona Olaru a punctat că, în afară de intervenția la nivelul bustului, nu se gândește la alte operații. Vedeta ne-a mărturisit că îmbrățișează micile riduri apărute cu vârsta și momentan nu vrea să apeleze la botox:

“Eu mi-am pus sâni, atât! Nu am niciun gând de vreo operație, mă simt foarte bine în pielea mea și pot să accept și etapele care o să vină. Spun asta pentru că au început să apară riduri, să se mai lase pielea, căci am 35 de ani și nu am făcut sport până de curând. Accept aceste schimbări, fac parte din normalitate! Mă bucur de ele, le expun, le arăt în fiecare zi. Eu mereu mă filmez dimineața, fără machiaj și fără filtre! Sub nicio formă. (n.r. nu merge la botox când apar riduri) Când o să fie rău de tot, poate mai intervin cu botox, dar nu operații! Operațiile sunt prea mult! Doar operații de sănătate, asta e altceva! Sperăm să nu avem prea multe, am avut una de curând, dar sunt foarte bine! Nu o să vorbesc despre asta, este ceva personal.”

Nu are o relație

Cât despre viața amoroasă, Ramona Olaru ne-a dezvăluit că este singură în momentul de față.

“Ramona este foarte bine în viața amoroasă! Sunt singură. Sunt foarte bine, sunt singură, mă bucur să văd locuri noi și să cunosc oameni noi. Am mai ieșit la date-uri, când m-am plictisit nu am mai ieșit, dar sunt foarte bine. Până nu vine unul care să fie de cel puțin 3 ori mai bine ca mine pe toate planurile, nu mai stau de vorbă cu nimeni!”

Ramona Olaru s-a născut la Călărași, pe data de 7 iulie. Vedeta a avut o copilărie plină de lipsuri, astfel că s-a luptat să își construiască o viață cât mai bună. Nu s-a ferit de învățătură, ea fiind inginer agronom în agricultură și absolvind masteratul în agricultură durabilă. De asemenea, aceasta mai are diplome de barman, ospătar, bucătar și cofetar-patiser.

Totuși, încă din adolescență, Ramona Olaru visa să ajungă în televiziune, chiar în platoul „Neatza cu Răzvan și Dani”. Aceasta face parte de mulți ani din familia Antena 1, iar publicul o adoră. Cât despre viața amoroasă, printre cele mai cunoscute legături pe care aceasta le-a avut se numără relația cu Cuza de la Noaptea Târziu, dar și relația cu Cătălin Cazacu.