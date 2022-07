Ramona Olaru dă o nouă lovitură la Antena 1. Șefii postului au mare încredere în asistenta de la Neatza EXCLUSIV

Ramona Olaru, colega lui Răzvan și Dani, mai are de așteptat până va intra în concediu. Deși matinalul de la Antena 1 se termină la finalul acestei luni, ea va participa, pentru al doilea an consecutiv, la emisiunea “Splash! Vedete la apă”. Anul trecut, emisiunea a fost prezentată de Răzvan Fodor, Anna Lesko și Ramona Olaru.

Ramona Olaru se implică în orice proiect TV, în care este solicitată. O perioadă, vedeta a semnat condica atât la matinalul cu Răzvan și Dani, de luni până vineri, cât și în cel de weekend. Cum între timp echipa s-a mărit și oamenii se rotesc, Ramona nu mai muncește în fiecare weekend, ci doar când este convocată de colegii săi.

Pentru că este o tipă conștiincioasă și săritoare, care nu spune “nu” când i se cere ajutorul și pentru că s-a descurcat bine în ediția de anul trecut, vedeta Antenei 1 a fost luată din nou în calcul pentru emisiunea estivală.

Vestea a bucurat-o mult, chiar dacă acest lucru înseamnă că trebuie să se înarmeze cu răbdare și să aștepte finalul filmărilor la “Splash! Vedete la apă”, pentru a avea și ea liber la distracție. Pe listă are ca destinație Spania, unde vrea să bifeze o escapadă alături de iubitul ei, Cătălin Cazacu.

“Anul trecut am făcut “Splah-ul” și acum se pare că vor din nou. Filmările vor ocupa o primă parte din vacanță, așa că o să mă hotărăsc după aceea. Vrem să plecăm și noi undeva departe, la mare, la soare, măcar o săptămână. Aș vrea să mai explorez câteva plaje din Spania, pentru că am mai fost acolo și mi-a plăcut foarte mult”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Ramona Olaru.

“Vecina” de la Neatza a învățat singură să înoate în copilărie, când avea doar 5 ani. Deși este sigură pe ea, Ramona a tras o sperietură în Grecia, când, împreună cu câțiva prieteni, s-a aventurat în largul mării. L-a avut aproape pe Cătălin Cazacu, care a sesizat imediat problema și s-a grăbit spre jumătatea lui.

“Acum două luni, am fost cu Cătălin în Grecia pentru vreo 3-4 zile și am fost cu barca. Am fost rebeli, ne-am aruncat în apă, nu ne-am dat seama cât de mari sunt valurile și ne-au îndepărtat foarte mult de barcă. Eram în larg eu și câțiva prieteni. I-am zis să oprească barca, el fiind skipper.

A văzut că nu mai aveam spor să înaintăm, s-a oprit, a întors barca, ne-a aruncat un colac și am stat pe loc până s-a apropiat cu barca. A fost un pic de panică, mi-am dat seama că nu trebuie să intru de tot în panică, pentru că mă pierd, nu mai pot să respir, obosesc și nu este ok. Stau liniștită, doar cât să mă țin la suprafață, să respir până se întoarce”, ne-a povestit vedeta Antenei 1 întâmplarea ivită în escapada din Grecia.