Ramona Olaru a rupt tăcerea despre relația cu Cătălin Cazacu. Ce s-a întâmplat, de fapt

Ramona Olaru a vorbit, din nou, despre relația ei cu Cătălin Cazacu. Asistenta TV a făcut dezvăluiri la care nimeni nu s-ar fi gândit vreodată. Ce i-a făcut, de fapt, fostul iubit și cât de mult a suferit din cauza lu. Vedeta nu a trecut nici acum peste ce traume.

Ramona Olaru a rupt tăcerea despre relația cu Cătălin Cazacu. Celebra asistentă TV a făcut dezvăluiri surprinzătoare pentru Ego Life, despre care nu a mai vorbit înainte.

Vedeta a mărturisit că a trăit lucruri groaznice alături de Cătălin Cazacu și a fost afectată grav din punct de vedere psihic. Consideră că ce a trăit este peste puterile unui om, motiv pentru care nu îi face plăcere să vorbească despre fostul ei iubit.

Susține că apropiații lor îi știu toată durerea și au fost martori la multe episoade neplăcute. Deși a suferit mult din cauza lui Cătălin Cazacu, preferă ca unele trăiri să rămână doar pentru ea, pentru că scopul ei nu este să îl denigreze pe cel alături de care credea că își va întemeia o familie.

Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte.

”Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe psihic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce.

Asistenta de la Neatza mărturisește că a fost nevoie să afle că este înșelată ca să pună punct relației. Vedeta a vrut să se afle de la ea că situația dintre ei a fost una groaznică, iar ce a scris presa este foarte departe de realitate.

Ramona Olaru spune că relația cu Cătălin Cazacu chiar i-a lăsat un gust amar și este demnă de un film. Dacă vreodată va avea ocazia și i se va propune, va accepta să scrie un scenariu pe baza a tot ce i s-a întâmplat alături de fostul partener de viață.

”A trebuit, probabil că da. Acesta a trebuit să fie un punct final care să mă ajute pe mine, deși știam anumite lucruri dinainte. Lăsând la o parte ziarele, că spun vorbe puține față de tot ce s-a întâmplat.

Am zis că dacă o să am vreodată ocazia am să pun pe foaie toate lucrurile respective, iar un regizor să facă un film despre treaba asta cu alte personaje și, cu siguranță, va fi cel mai vândut film.”, a adăugat Ramona Olaru.