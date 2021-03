Ramona Gabor, gest senzațional pentru sora mai săracă, Alina. S-a dus direct la Bacău pentru asta (exclusiv)

Ce gest senzațional a făcut Ramona Gabor pentru sora sa rămasă în țară? Cunoscutul fost model s-a dus la Bacău pentru a face asta. Ce i-a făcut Alinei, cea de-a treia fată din familia Gabor?

Ramona Gabor și-a ajutat sora

Ramona Gabor a luat deja de o bună vreme calea Dubaiului, astfel că vine rar acasă. Cu toate astea, nu uită de singura rudă directă ce a mai rămas în România – sora sa. Fostul model le mai are doar pe Alina și Monica, după ce tatăl lor s-a stins și el din viață anul trecut.

Bruneta a revenit în țară preț de câteva zile pentru a rezolva câteva probleme legate de familie și moștenire. După aproape nouă ani petrecuți în Dubai poate să se mândrească cu reușitele sale.

Aceasta a lucrat ca model, iar anul trecut și-a deschis propria afacere din care câștigă sume frumoase chiar și în timpul pandemiei. Pentru că îi merge bine cu banii, nu a îndrăznit să ia ce i-a rămas de la părinți, așa că Ramona a mers împreună cu Alina să-i doneze pe cale legală partea din apartamentul în care au copilărit după decesul părintelui lor.

„Locuiesc in Dubai de nouă ani. Așadar, este orașul pe care îl numesc acasă. Nu știu dacă voi rămâne definitiv aici pentru că viața este imprevizibilă, însă în acest moment nu mă văd locuind în alta parte. Ideea cu parfumul mi-a venit deoarece îmi doream să fac un parfum cu numele mamei mele.

Întodeauna am fost atrasă de industria afacerilor. Deși am lucrat și încă mai lucrez ca model, am avut, de-a lungul timpului, tot felul de proiecte antreprenoriale în care m-am implicat. Facem livrări și în Europa, inclusiv în România”, a spus Ramona Gabor, pentru redacția Impact.

„Îmi doresc să trecem cu toții peste această perioadă complicată”

Pentru a-și promova noua afacere, bruneta a recunoscut că a cerut ajutorul surorii sale care s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, dar și a faimosului Mr. Pink. „De când am plecat din țară, foarte multe s-au schimbat. Noi cu toții ne schimbăm, într-o oarecare măsură, de la an la an, dacă nu chiar de la zi la zi.

Personal, încerc continuu să evoluez pe toate planurile: emoțional, spiritual, mental și fizic. Viața este plină de momente atât grele, cât și frumoase. În prezent, îmi doresc să trecem cu toții peste această perioadă complicată, să mă revăd cu surorile mele cât mai curând și să cresc această afacere, încet, dar sigur”, a spus ea.