Ramona de la Clejani, momente cumplite cu fostul soț: ‘Mă trata ca pe o sclavă’

Ramona de la Clejani și-a deschis sufletul și a spus totul despre suferința prin care a trecut alături de fostul soț! Bruneta și-a încheiat socotelile cu tatăl copiilor săi, dar abia acum a avut curajul să dea cărțile pe față.

Ramona de la Clejani a încercat, timp de mai mulți ani, să se despartă într-un mod oficial de bărbatul ce i-a fost soț. Totuși, fiica lui Ioniță de la Clejani abia acum a putut să pună punct căsniciei și să divorțeze după ce a trecut printr-un adevărat coșmar.

Bruneta a dezvăluit că ruptura dintre ea și soț s-a produs cu mulți ani în urmă după ce a fost supusă unor agresiuni. Ba chiar, se pare că bărbatul aducea în timpul căsniciei și alte femei, așa că Ramona de la Clejani nu a mai putut să treacă peste tot ce i s-a întâmplat.

„Eu nu mai sunt de şapte ani cu tatăl fetițelor mele, de curând am revenit la numele de Manole. Ruptura dintre noi a pornit din cauza nenumăratelor agresiuni la care am fost supusă.

Eu nu am greşit cu absolut nimic în căsnicia pe care am avut-o, mi-am dorit din suflet o familie, dar am nimerit pe mâna cui nu mă merita.

Am trecut prin multe momente grele, dar de departe cea mai dureroasă perioadă a fost când trebuia să accept să aducă alte fete în casa în care locuiam.”, a spus aceasta pentru Cancan.