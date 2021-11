Ramona Bădescu, despre întâlnirea cu Ludovic Orban. Ce s-a întâmplat în biroul politicianului

Ramona Bădescu a vorbit despre întâlnirea cu Ludovic Orban. Ce s-a întâmplat când s-au văzut? Fanii actriței au fost surprinși de felul în care a reacționat politicianul român. Totul s-a întâmplat în biroul lui.

Ramona Bădescu este una din vedetele de la noi care au reușit peste hotare. Aceasta a cochetat cu muzica, actoria, dar și cu politica în ambele țări. Deși a stat departe de meleaguri încă din tinerețe, românii nu au uitat-o și nici ea nu a uitat România pe care o consideră țara care i-a adus primele baze.

Cu toate astea, solista consideră că este o norocoasă pentru că în ambele locuri a ajuns să se simtă acasă, iar întotdeauna are la ce să se întoarcă atunci când vine în România. Aceasta nu s-a desprins de limba frumoasă pe care o vorbim și continuă să cânte în română, dar și să îl învețe pe micuțul ei să știe rădăcinile sale.

Vedeta a surprins cu detalii despre o întâlnire pe care a avut-o cu Ludovic Orban. De această dată s-a văzut cu fostul premier Ludovic Orban care a surprins-o. Politicianul a dorit-o în echipa sa liberală pe vremea în care era ministru al transporturilor. Ardeleanul a crezut că o să reușească să o impresioneze și i-a cântat o melodie acesteia.

Vedeta este cunoscută drept una din cele mai frumoase românce, iar asemănarea în tinerețe cu Monica Bellucci a ajutat-o enorm. Cu toate că multe femei cred că a arătat mereu așa, în copilărie nu își iubea corpul și avea multe kilograme în plus.

Din acest motiv, mama actriței nu o lăsa să mănânce nimic. Chiar și acum are mare grijă la alimentație și la zecile de minute pe care le petrece făcând sport.

”Mama nu mă lăsa să mănânc nimic. Eram grăsuță și nu mă plăceam! Când făceam duș, închideam lumina să nu mă văd. Aveam picioarele strâmbe. Eram timidă, nu mă plăceam, mi-era foame și eram pofticioasă.

Și acum înțeleg că orice poftă se plătește, fie stau 10 minute în plus la sală, fie fac mai multe abdomene. La grădiniță, îmi plăceau papanașii. Prietena mea avea un papanaș ce nu-i plăcea, eu aveam o brățară frumoasă. Am făcut schimb. De mică am reușit să-mi organizez plăcerile sufletului și ale stomacului”, a detaliat femeia în emisiunea ’40 de întrebări cu Denise Rifai’.