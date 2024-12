Raluka, dezvăluiri despre povestea ei de dragoste cu Guy Kouris: „Ce trăiesc eu e afară din această lume. N-are atât de mulți bani”. Ce spune despre diferența de vârstă de 22 de ani

Raluka, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, trăiește o poveste de dragoste ca în filme alături de Guy Kouris, un om de afaceri israelian cu 22 de ani mai în vârstă decât ea. Cântăreața a dezvăluit detalii emoționante despre relația lor în cadrul podcastului „DilEMMA cu Emma de la ZU”, povestind cum s-au întâlnit și ce face ca legătura lor să fie atât de specială.

Raluka, în vârstă de 35 de ani, l-a cunoscut pe Guy Kouris, în prezent de 57 de ani, în timpul unei vacanțe în Mexic, unde acesta deține un complex turistic. Întâlnirea lor a fost pur întâmplătoare, dar artista este convinsă că universul a aranjat lucrurile astfel încât să se întâlnească.

„E o poveste superbă, de film. Așa trebuia să fie. Au fost 7 miliarde de motive pentru care eu nu trebuia să ajung în acel punct și totuși am ajuns. În seara în care l-am întâlnit, prietenii mei au adormit și am fost nevoită să stau singură. Am stat la povești vreo 6 ore. I-am povestit despre mine, iar el mi-a povestit despre el, dar foarte puțin. Am aflat după câteva zile cine este și ce face,” a povestit Raluka.