Raluca și Walter Zenga, în locuințe separate. Ce a anunțat soția antrenorului: “Din cauza geloziei”

Walter și Raluca Zenga sunt împreună de peste 10 ani și sunt cu adevărat fericiți, așa cum a povestit românca. Cei doi au stat în locuințe separate în perioada crizei sanitare.

Ce a anunțat Raluca Zenga despre mariajul cu Walter

Walter Zenga, unul dintre cei mai cunoscuți portari din istoria fotbalului, cu performanțe uriașe la Inter Milano, s-a îndrăgostit de Raluca la începutul anilor 2000, când italianul a antrenat-o pe FCSB, formație cu care a reușit să elimine marea echipă a Valenciei.

Acum, Raluca Zenga a povestit pentru VIVA momente inedite din relația cu antrenorul: „Cu trecerea anilor, mariajul parcurge mai multe faze – ne schimbăm noi ca oameni, traversăm etape personale complicate, momente de criză și confuzie, dar, atâta vreme cât reușim să păstrăm complicitatea și intimitatea în cuplu, comunicând mereu, împărtășindu-ne atât reușitele, cât și eșecurile, eu zic că și într-o căsnicie modernă te poți bucura de succes și longevitate!

Cât despre gelozie, acum, că am scăpat de excesul nesănătos de care am suferit mulți ani la rând, îmi dau seama că este o adevărată otravă a sufletului. Curios, în cazul meu, partea toxică a geloziei a dispărut complet la nașterea primului nostru copil, Samira. A fost ca și cum o povară uriașă mi se ridicase de pe umeri și am putut vedea lucrurile mult mai limpede, fără a mă mai tortura cu scenarii imposibile din cauza geloziei. E bine, deci, că există vindecare!”.

Au stat în locuințe separate în pandemie

Tot Raluca Zenga a povestit și sacrificiul pe care l-au făcut cei doi în perioada pandemiei. Stabiliți în Dubai, acolo unde Walter antrenează, Raluca a rămas acolo în momentul declanșării epidemiei.

În schimb, Walter a avut mai multe probleme și a rămas în Italia. Nu a mai putut veni la soția sa după ce s-au închis granițele în peninsulă, Italia fiind una dintre țările cele mai afectate de virusul mortal.