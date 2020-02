Raluca Turcan, apel către români, de Ziua Națională Constantin Brâncuși. Ce a spus despre Irina Rimes

Raluca Turcan a făcut un apel către români de Ziua Națională Constantin Brâncuși. Ce a spus vicepremierul interimar PNL despre Irina Rimes?

Irina Rimes se află în mijlocul unei furtuni mediatice, date fiind controversele apărute în urma unor declarații pe care artista le-a făcut despre operele lui Brâncuși, după ce a fost desemnată ambasadoarea Zilei Naționale Constantin Brâncuși. Desemnarea juratului de la ”Vocea României” în aceasta postură a stârnit revoltă, dar și ironii la adresa cântăreței, în special după ce a făcut declarații privitoare la operele lui Brâncuși.

„Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. N-am avut mereu tangență foarte foarte mare cu cultura, cu cultura ne-contemporană pentru că am fost și eu copil, am crescut la țară. În momentul când am început să-l descopăr pe Brâncuși, m-au fascinat lucrările lui că nu reprezentau neapărat cum se numesc.”, a spus Irina.