Raluca Preda, interviu sincer după divorțul de Alex Ungureanu: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”. EXCLUSIV

Raluca Preda a devenit cunoscută odată cu participarea la „Mireasa”, sezonul 6, unde l-a întâlnit pe Alex Ungureanu, cu care s-a și căsătorit. Deși părea o căsnicie trainică, la începutul verii au apărut zvonuri despre un posibil divorț, confirmate ulterior chiar de ea. În exclusivitate pentru Playtech, Raluca vorbește deschis despre perioada dificilă prin care a trecut, despre vindecare și despre parcursul ei profesional în televiziune.

Raluca Preda, amintiri despre începuturile în televiziune

Reporter Playtech: Ai pornit de la a fi concurentă a emisiunii Mireasa, la a prezenta, cum a fost această trecerea?

Raluca Preda: Pentru mine trecerea nu a fost doar de la concurentă la prezentatoare, ci mai degrabă de la fană a emisiunii la parte integrantă din acest proiect. Am urmărit „Mireasa” încă din adolescență și m-am regăsit de multe ori în poveștile concurenților. Totuși, niciodată nu m-aș fi gândit că voi avea curajul să intru în Casa „Mireasa” ca participantă și, mai târziu, să ajung să prezint emisiunea.

A fost o evoluție frumoasă, naturală, la care nu am îndrăznit să visez. După participare, am devenit invitată permanentă la „Capricii”, apoi am făcut parte din echipa de casting. Perioada respectivă a fost extrem de valoroasă, căci am înțeles mult mai bine poveștile concurenților. Am prezentat și „Mireasa: Direct din Culise” și am putut să cresc și mai mult profesional. Ulterior, am preluat ștafeta de la Gabriela Cristea pentru „Capriciile Iubirii”.

Sigur că a fost și este o provocare, pentru că emoțiile unui reality sunt unice și greu de descris. Ritmul e alert, dar tocmai asta face televiziunea atât de specială. Este un domeniu plin de provocări, dar și de emoții care te ajută să crești și să te descoperi. Cred că marele meu avantaj este faptul că am trecut prin toate etapele: am fost fană, concurentă, parte din echipă, iar acum am șansa să fiu prezentatoare. Toate aceste etape m-au pregătit și m-au făcut să simt că fac parte dintr-o familie frumoasă, în care am acum un rol cu totul special.

„Încă din copilărie îmi plăcea să urmăresc știrile și îndrăgeam prezentatorii”

Reporter Playtech: Ți-ai dorit dintotdeauna să lucrezi în televiziune sau așa s-au așezat lucrurile?

Raluca Preda: Încă din copilărie îmi plăcea să urmăresc știrile împreună cu părinții și îndrăgeam prezentatorii TV. Mă fascina ideea de a mă afla acolo, în fața oamenilor, de a transmite informații și de a interacționa. Totuși, nu pot spune că acesta a fost un vis clar conturat de atunci. Mai degrabă, mi-a plăcut întotdeauna să fiu aproape de oameni, să le ascult poveștile și să învăț din ele.

Cred că viața are darul de a te duce exact acolo unde îți este locul, chiar și atunci când nici nu îndrăznești să visezi atât de departe. Eu nu am avut un ideal profesional fix, dar am știut mereu că, indiferent de locul în care muncesc, sunt o persoană dedicată, perseverentă și loială. Îmi plac provocările și lucrurile noi, iar televiziunea a venit ca o surpriză frumoasă, care mi-a confirmat că, atunci când ești muncitor și deschis, destinul îți deschide cele mai neașteptate uși.

Cum a fost Raluca Preda primită în echipa Antena Stars

Reporter Playtech: Cum ai fost primită în echipă și ce sfaturi ți-au oferit colegii tăi la început de drum?

Raluca Preda: Rolul de prezentatoare nu a venit ca o schimbare radicală. O simt, mai degrabă, ca pe o continuitate firească! Făceam deja parte din această familie frumoasă de mai bine de doi ani și m-am simțit ca și cum m-aș întoarce acasă, dar în calitate de gazdă!

Desigur, a fost și o provocare uriașă, dar am avut norocul să fiu susținută pas cu pas de colegii mei. Sfaturile lor mi-au dat curaj și încredere în mine pentru că știam că vin din dorința de a mă ajuta să cresc. Am înțeles încă de la început că suntem o echipă unită de un scop comun: ne dorim să oferim publicului povești reale, emoții autentice și momente care să-i țină pe telespectatori aproape de noi.

Ținem cont de părerile fanilor emisiunii și ne străduim mereu să fim la înălțimea așteptărilor lor. Cred că asta face echipa noastră atât de specială: suntem împreună în tot ceea ce realizăm și fiecare pas înainte este rezultatul muncii și pasiunii noastre comune.

„Provin dintr-o familie modestă și decentă, cu trei copii”

Reporter Playtech: Ai declarat că provii dintr-o familie cu trei copii și că părinții v-au insuflat principii de viață solide. Cum te-au influențat aceste valori în cariera ta?

Raluca Preda: Provin dintr-o familie modestă și decentă, cu trei copii. Părinții mei au făcut mereu eforturi mari pentru a ne oferi o educație bună și pentru a ne insufla principii sănătoase de viață. Chiar dacă nu ne-au putut oferi un start financiar puternic, ne-au lăsat câteva lucruri mult mai valoroase: credința, respectul, munca, loialitatea și bunul-simț.

Aceste principii m-au însoțit mereu și au fost busola mea, atât în viață, cât și în carieră. Cred că ele contează mai mult decât orice altceva, pentru că te formează ca om și îți dau puterea să mergi înainte, indiferent de provocări.

Cum depășește Raluca Preda emoțiile înainte de a intra în direct

Reporter Playtech: Care sunt cele mai mari provocări cu care te confrunți în calitate de prezentatoare și cum le depășești?

Raluca Preda: Emoțiile! O emisiune live, de două ore și jumătate, aduce mereu trăiri intense și situații neprevăzute, dar reușesc, alături de echipă, să păstrez controlul. Totuși, emoțiile sunt și cel mai frumos dar. Ele dau autenticitate și arată că ceea ce trăim împreună este real!

Reporter Playtech: Ai vreun ritual special înainte de a intra în direct?

Raluca Preda: Nu pot spune că am încă un ritual bine conturat înainte de emisiune, dar încerc mereu să-mi găsesc câteva momente de liniște. Fac exerciții de respirație, care mă ajută să-mi reduc emoțiile și să-mi așez gândurile. Îmi place să mă concentrez pe subiectele serii și, în același timp, să fiu mereu prezentă și autentică. Cred că aceasta este cheia – să fii cu adevărat acolo, în moment, și să trăiești totul alături de oameni.

Divorțul, un subiect sensibil

Reporter Playtech: Un subiect sensibil are legătura cu viața ta personală. Recent, ai recunoscut că tu și Alex, cel cu care ai ajuns până în finala sezonului 6, ați divorțat. Cum ai gestionat acest proces și ce lecții ai învățat?

Raluca Preda: Divorțul a fost o perioadă grea, dar mi-a arătat ceva esențial: că liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație. Am înțeles că nu e o dramă să pui punct, ci o dovadă de curaj și de respect față de tine. Viața e prea scurtă ca să o trăiești fără echilibru, iar uneori cel mai mare act de iubire este să alegi să rămâi doar cu tine, până găsești ceea ce îți aduce pace și armonie.

Reporter Playtech: Cum ai reușit să „închei povestea cu demnitate”, așa cum ai declarat?

Raluca Preda: Am ales să gestionez totul cu discreție și echilibru. De-a lungul vieții, am fost mereu sociabilă și deschisă, dar viața personală am păstrat-o pentru mine și pentru câteva persoane apropiate, de încredere. Această abordare m-a ajutat să închid respectiva etapă cu respect și demnitate, pentru că am considerat că ceea ce ține de casă și familie trebuie să rămână în familie. Energia și timpul meu sunt prețioase, așa că am ales să le dedic lucrurilor constructive. În fond, uneori, cea mai mare forță este să știi să închizi o ușă cu eleganță.

Raluca Preda: „Niciodată nu am simțit o teamă să am propriul drum”

Reporter Playtech: Ți-a fost teamă să ai, din nou, „propriul drum”?

Raluca Preda: Niciodată nu am simțit o teamă să am „propriul drum”. Tot ce am realizat până acum a fost construit pe cont propriu, prin muncă și determinare. Singurătatea nu a fost niciodată un dușman, dimpotrivă, a venit cu liniște, pace și timp pentru reflecție. Noile începuturi au frumusețea lor, aduc optimism, adrenalină, emoție și dorință, iar eu am învățat să mă bucur de tot ceea ce îmi oferă viața. Sunt recunoscătoare pentru fiecare moment pe care îl trăiesc și pentru libertatea de a-mi urma drumul așa cum simt.

Reporter Playtech: Ce planuri ai acum? Pe ce te axezi pentru a te vindeca?

Raluca Preda: În acest moment mă simt vindecată și liniștită. Planurile mele se concentrează pe lucrurile care mă fac să cresc și să mă simt întreagă: carieră, sport, alimentație sănătoasă, cursuri noi și pasiuni personale. Îmi dedic timp oamenilor dragi, mă bucur de realizările mele și prețuiesc fiecare moment prezent. Nu am un target fixat și nu încerc să grăbesc lucrurile; aleg să trăiesc prezentul, să mă bucur de ceea ce sunt și să las totul să vină firesc și organic.