Raluca Pastramă, schimbare radicală de look după divorț. Zici că-i Bianca Drăgușanu

După divorţ şi un scandal de zile mari cu Pepe, Raluca Pastramă uimeşte din nou cu o schimbare radicală de look. Bruneta a fost imediat comparată de internauţi cu Bianca Drăgușanu.

Divorţul de Pepe pare să îi priască dacă este să ne luăm după ultimele imagini postate pe contul său de Instagram. După o perioadă grea şi un scandal de zile mari cu artistul, Raluca Pastramă a decis să apeleze la o schimbare radicală de look. Vedeta şi-a scurtat şi vopsit părul într-o nuanţă mai deschisă, spre uimirea internauţilor care au comparat-o cu Bianca Drăgușanu.

Mai mult, aceasta a dorit să transmită “La mulţi ani!” tuturor sărbătoriţilor zilei. Printre aceştia s-a numărat şi tatăl celor două fetiţe ale, Ionuţ Pascu, motiv pentru care admiratorii au crezut că acesta ar fi, de fapt, un mesaj subliminal pentru Pepe.

Anunţul divorţului dintre cei doi a fost făcut în luna noiembrie chiar de către celebrul cântăreţ. Pentru că nu a oferit detalii despre motivul separării, imediat au apărut zvonuri despre infidelităţi iar până la un scandal uriaş în presă a mai fost doar un pas.

În ciuda acuzaţiilor şi a ameninţărilor cu judecata, se pare că Pepe şi Raluca Pastramă au reuşit să comunice într-un mod civilizat de dragul celor două fetiţe pe care le au împreună.

“Anul 2020 nu a fost un an ușor pentru nimeni, nu doar din cauza pandemiei. A fost și cu divorțul, nu ne ascundem. Sunt schimbări majore în viața mea și acum. Lucrurile sunt așa cum le-am prezentat în primul clip video.

Au fost mici derapaje. Cineva a încercat să creeze ceva vorbe. Nu s-a pronunțat nimic, e o situație amiabilă. Am hotărât și am stabilit ceva de la bun început. Au fost mici derapaje, nu ale mele. Au trecut. Dar rămâne cum am stabilit. Fetele sunt și la mine, dar și la ea. E normal, suntem părinți.

Eu am insistat să vorbesc cu Raluca și am reușit. Cred că și ea și-a dorit asta, indiferent de influențele din alte părți. Am avut discuții cu ea. Nu au fost escapadele despre care s-a vorbit. Nu mă mai poate surprinde nimic acum. Lucrurile sunt foarte clare.

Nu mai contează, am trecut peste. Trebuie să ne creștem copiii frumoși, să avem o relație frumoasă. Și, ce crezi? Chiar am reușit în ultima perioadă”, a spus Pepe, în cadrul emisiunii La Măruţa, de pe Pro TV.