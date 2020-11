Raluca Pastramă, mesaj tranșant după ce Pepe a anunțat divorțul. Cuvintele care spun tot

Raluca Pastramă, mesaj tranșant după ce Pepe a anunțat divorțul. Cu câteva zile în urmă, cântărețul Pepe, în vârstă de 41 de ani, anunța divorțul de Raluca Pastramă, femeia cu care are două fiice , șocând pe toată lumea, inclusiv familia apropiată.

Raluca Patramă, mesaj cu subânțeles pe rețeaua de socializare, după ce Pepe a plecat de acasă

Raluca Pastramă a lansat un mesaj tranșant, la scurt timp după ce Pepe a anunțat divorțul. Dacă până acum doar Pepe și-a exprimat decizia vizavi de divorț, iată că acum frumoasa brunetă a făcut prima declarație indirectă printr-un mesaj pe contul său personal de Facebook.

”Uneori suntem testați nu pentru a ne arăta punctele slabe, ci pentru a descoperi tăria / punctele noastre forte”, este mesajul postat de încă soția lui Pepe, Raluca Pastramă.

Ppe a anunțat despărțirea de Raluca Pastramă la începutul acestei luni

Pepe a făcut anunțul șocant al divorțului la începutul lunii noiembrie, pe canalul său de Youtube. “Eu și Raluca nu vom mai parcurge același drum. Vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro.

A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și după multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu, și ea”, spunea atunci Pepe într-un videoclip pe Youtube.

Familia lui Pepe, luată pe nepregătite de anunțul divorțului

Astfel, toată lumea a fost șocată de anunțul cântărețului, inclusiv familia acestuia a fost luată prin surprindere. ”Am primit cu regret această decizie. Nu mă așteptam, o iubesc foarte mult pe Raluca, este parte din familia noastră. Îmi pare rău ca divortează doi vecini, darămite fratele meu, dar nu mă pot baga. Îmi pare rău că s-au despărțit, tuturor ne pare.

Cum nimeni nu se bagă în familia mea, între mine și soția mea, așa dorește și Pepe, așa am procedat și eu. Ei nu doresc să facă tam tam din toată situația. Tuturor ne este greu, când ne-au spus am acceptat decizia ca atare, am pus capul în pământ și nu am comentat nimic.

Fratele lui Pepe, de acord cu decizia cântărețului

Când deciziile sunt luate nu ai cum să mai intervii. Repet, ne-a surprins decizia, este vorba de doi copilași aici, totuși, sunt deciziile lor, așa au considerat că este mai bine. Datoria fratele mai mare este să-și protejeze fratele mai mic, asta fac și eu”, a declarat Giani Pascu.