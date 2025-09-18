Raluca Moianu, confesiuni despre începuturile în carieră: „Plângeam în fiecare săptămână”. Cine i-a întins o mână când avea cea mai mare nevoie. EXCLUSIV

Raluca Moianu are una dintre cele mai recognoscibile voci – blândă, caldă, pregătită parcă să aline orice durere. Poate că aceste trăsături se datorează și emisiunii „Iartă-mă”, pe care a realizat-o cu succes ani la rând. Însă începuturile sale au fost exact acolo unde vocea contează cel mai mult: în radio. Vedeta ne-a vorbit despre provocările acelei perioade și despre oamenii care nu au lăsat-o să renunțe.

Raluca Moianu a dezvăluit cât de greu i-a fost la început de carieră

Raluca Moianu, acum în vârstă de 56 de ani, rămâne una dintre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare. Chiar dacă s-a retras din televiziune de mult timp, pentru public ea este în continuare cea care a adus ani la rând povești emoționante de viață prin intermediul emisiunii „Iartă-mă”.

Chipul blând, zâmbetul cald și vocea inconfundabilă au consacrat-o. Nimeni nu și-ar fi putut imagina o altă moderatoare pentru un asemenea format.

Puțini știu însă că începuturile Ralucăi Moianu nu au fost în televiziune, ci în radio. De altfel, în copilărie își dorea să devină prim-balerină și a practicat baletul timp de zece ani. A renunțat la acest vis la 14 ani, iar mai apoi a studiat chimia la facultate. Totuși, la îndemnul mamei, care a aflat că se caută voci pentru radio, a mers la casting și a ajuns să lucreze timp de 11 ani la Radio Contact.

Despre acea perioadă, Raluca Moianu ne-a povestit că, deși din exterior totul părea ușor, începuturile au fost marcate de lacrimi. Atunci, sprijinul celor cu mai multă experiență a fost esențial.

Își amintește și acum de colega care i-a întins o mână atunci când avea cea mai mare nevoie. La rândul său, face același lucru astăzi, mai ales că după retragerea din televiziune a început să predea cursuri de radio-jurnalism.

„Toate începuturile sunt grele. Și mi-amintesc atunci când am început în radio, cred că plângeam în fiecare săptămână. E complicat. Orice început e greu. Și cel mai bine și cel mai frumos este să găsești pe cineva dintre cei bătrâni care îți întinde o mână. Asta e minunat. Și eu n-am uitat. Și să știi că întotdeauna îmi place să ajut tineri, îmi place să întind o mână. Am o colegă care m-a ajutat foarte mult. O chema Mihaela Ionescu, acum o cheamă Mihaela Stan. E arhitectă. N-a mai cochetat cu radio-ul. Dar e arhitectă și face foarte multe alte lucruri. Dar ea, atunci, mi-a întins o mână și m-a așteptat să depășesc greutățile de la început”, a povestit Raluca Moianu, în exclusivitate pentru Playtech.

Sfaturile prețioase pe care le-a purtat în suflet

Raluca Moianu își amintește și acum cuvintele pe care i le-a spus colega sa atunci. Sfaturile, simple dar prețioase – să creadă în ea și să se uite în jur – au rămas cu ea până azi. La rândul său, îi încurajează acum pe tineri să-și urmeze drumul

„Mi-a zis: ‘Uit-te în jur! Sunt alții care nu au talentul tău și au reușit. Așa că tu, care ești deșteaptă, talentată, o să te descurci bine’. Fiecare trebuie să creadă în el și în steaua lui. E foarte important să faci ce-ți place”, a dezvăluit Raluca Moianu.

Chiar și după atâția ani în lumina reflectoarelor, prezentatoarea recunoaște că simte emoții de fiecare dată, fie că prezintă un eveniment, fie că susține o prezentare pe scenă. Pentru a le depăși, se asigură însă că nu poate fi luată prin surprindere.

„Emoțiile te fac să fii viu. Emoția nu-i un lucru rău. Dacă te pregătești, indiferent de subiect. Dacă e interviu, dacă e prezentare pe scenă, orice ar fi, trebuie să te pregătești. Dacă îți cunoști interlocutorul, dacă știi tot despre el, știi ce întrebări trebuie să pui. Dacă îți pregătești textele înainte și exersezi, dicție, te descurci”, a spus Raluca Moianu.

Raluca Moianu, situații neprevăzute în direct. Decorul s-a prăbușit peste ea

Oricât te-ai pregăti, situațiile neprevăzute sunt inevitabile – și dacă prezinți emisiuni în direct, cu atât mai mult. Nici Raluca Moianu nu a scăpat de ele. Una dintre cele mai neașteptate situații a fost prăbușirea decorului chiar peste ea, dar, din fericire, un coleg de platou a fost atent și a intervenit la timp.