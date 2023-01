Raluca Bădulescu, profesoară la școală! Ce materie a predat vedeta EXCLUSIV VIDEO

Jurata de la „Bravo, ai stil” este pasionată de modă și este întotdeauna fericită atunci când un nou obiect vestimentar ajunge în dressingul ei. Raluca Bădulescu are acasă o adevărată colecție de haine de blană, pe prima reușind să și-o cumpere din banii ei, abia când s-a angajat la o multinațională. În interviul exclusiv, acordat Playtech Știri, vedeta Kanal D ne-a povestit despre scurta ei experiență ca profesor la catedră. Raluca Bădulescu, profesoară la școală!

După terminarea facultății, Raluca Bădulescu a predat limba română la un liceu. A profesat doar câteva luni, fiind extrem de înțelegătoare cu elevii ei.

Playtech Știri: Raluca, la ce vârstă ți-ai achiziționat din banii tăi prima haină de blană?

Raluca Bădulescu: Cred că după ce am terminat facultatea mi-am achiziționat prima haină de blană din banii mei. Am lucrat o perioadă în învățământ, pentru că eu am terminat Facultatea de Litere și am profesat câteva luni. Am predat română. Și după aceea m-am angajat la o multinațională, pe vremea aceea se numea Connex. Am lucrat o perioadă la Relații cu clienții, acolo erau alte salarii, era altă viață, era altă gașcă, era mișto! Și aceia au fost primii bani din care mi-am achiziționat prima haină de blană. Țin minte foarte clar chestia asta. Până atunci, am avut noroc că am primit cadou de la părinții mei. Mi le-am dorit, mi-au plăcut blănurile întotdeauna, le-am purtat. Știu care este trendul internațional, știu că se poartă hainele ecologice, dar mă străduiesc să țin balanța cât pot pentru că am animale adoptate, ajut foarte multe adăposturi și spitale care se ocupă de animalele mai puțin norocoase și asta este! Mănânc carne. Acum nu pot s-o ard să vin să spun că sunt vegană. Soră-mea, spre exemplu, este vegană. Ea nu poartă blană, nu poartă piele.

Raluca Bădulescu: „Toată casa este cu standere”

Colecția ta de blănuri câte exemplare are?

Multe. Adun ca o furnicuță! Dacă eu într-o zi mănânc un covrig și practic două guri de ceva dulce, nu am nicio problemă! Dar trebuie să am ceva de îmbrăcat, trebuie să îmi cumpăr ceva nou. Astea mă fac cea mai fericită, când ajung acasă și mai pun ceva în dressingul acela – dressing nu mai este de mult, pentru că toată casa este cu standere. Probabil că o să să fiu o babă nebună, pe care o să o vedeți pe Calea Victoriei cu două genți pe mână, cu rujul peste contur, cu ochii făcuți și cu o blană neapărat în viața mea, obligatoriu!

Cât durează pregătirile înainte să vii la un eveniment?

Depinde de eveniment. Dacă este dress code, durează mai mult, cam două ore. Să ne înțelegem: eu nu mă fardez atât de mult. Multă lume mă întreabă pe instagram treaba asta: cum o arăta Băduleasca nemachiată? Mai tânără decât arăt machiată de foarte multe ori. În rest, trebuie să mă aranjez, să mă gândesc ce cu ce merge, dacă merge, dacă am fost îmbrăcată cu el, de câte ori l-am purtat, de câte ori l-am văzut, de câte ori l-am scos, chestii din astea. Mă gândesc însă tot timpul la ținute împreună cu Alexandru Raicu, ne organizăm cu o seară înainte, nu e așa nimic la întâmplare.

Deci nu sunt doar ideile tale.

Nu, el se ocupă de imaginea mea deja de 5 ani. Ținutele care sunt gândite în cel mai mic amănunt le gândesc cu el, pentru că întotdeauna are o idee imprevizibilă, care îmi dă universul peste cap, sincer, mișto rău de tot!

Raluca Bădulescu: „Înțelegeam să le motivez elevilor absențele”

Cum erai ca profesoară?

Abia terminasem facultatea, aveam 24 de ani, am avut o clasă de a IX-a și una de a XI-a. Eram de vârstă apropiată, elevii de clasa a XI-a aveau 16-17 ani, eu aveam 20 și ceva. Dacă eu am acum minte de 25 de ani, vă dați seama pe vremea aceea. Copiii aceia având 17 ani înțelegeam să le motivez absențele, îi înțelegeam că nu sunt pregătiți etc.

Deci erai profesoară pe sufletul lor!

Da, eu nu sunt bună de profesoară, pentru că înțeleg treaba asta dacă îmi spui: mi-a mâncat cățelul tema!

