Raed Arafat rupe tăcerea despre Flavia Groșan. Unde susține că a greșit grav medicul

Șeful DSU Raed Arafat, declarații incendiare despre Flavia Groșan. Unde susține secretarul de stat că a greșit grav medicul pneumolog din Oradea. Cărțile au fost puse pe masă. Care a fost reacția lui Raed Arafat și de ce nu a vrut să comenteze mult pe acest subiect.

Secretarul de stat Raed Arafat a impresionat o întreagă națiune atunci când a făcut primele declarații privind felul în care doctorița Flavia Groșan tratează pacienții diagnosticați pozitiv cu coronavirus. Controversatul medic susține că a vindecat mii de români de infecția cu virusul Sars-Cov-2 printr-o schemă minune de tratament.

Șeful DSU a dat de înțeles faptul că, din punctul său de vedere, persoanele precum medicul Flavia Groșan induc oamenii în eroare, nedorind să comenteze foarte mult asupra acestui subiect.

Pneumologul din Oradea este în culmea fericirii după ce numele său a fost reabilitat. Flavia Groșan a fost achitată de către cei din Comisia de Etică din Colegiul Medicilor Bihor, care au emis un verdict favorabil în cazul medicului, susținând că nu este vorba despre malpraxis în cazul său:

„Prieteni, am scăpat. Am intrat cu lacrimi in ochi la comisie si am ieșit cu lacrimi in ochi. Mi-ati transmis o emoție ieșită din comun.

Interviul a fost o chestie eleganta, între colegi. Cu unii ma știu de foarte mult timp. Am spus ceea ce dumneavoastră știți de la mine de un an. Nu va fie frica. Mergem înainte.

PS Ati fost fenomenali. Va iubesc”, a scris luni, medicul pneumolog, pe pagina sa de Facebook.