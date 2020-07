Raed Arafat dă cărțile pe față. Câți bani primește România dacă declară mai multe persoane infectate cu COVID-19

Raed Arafat a vorbit ieri seară despre situația României în aceste momente. Secretarul de stat în MAI avertizează că lucrurile nu merg pe o pantă descendentă și nu se află nici pe platou, ci dimpotrivă, se află pe o pantă ascendentă, ceea ce pune în pericol sănătatea oamenilor.

Raed Arafat neagă informația momentului

În contextul în care numărul de îmbolnăviriri crește alarmant, au existat tot mai multe informații cum că medicii și sistemul medical primește mai mulți bani dacă decesele sunt cauzate de COVID-19.

În cadrul emisunii „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea, la Antena3, Raed a dezmințit această știre falsă, oferind argumente plauzibile pentru a-și susține afirmația. Acesta spune că această dezinformare a populației ar fi pornit de la premierul Greciei care ar fi menționat la un post de televiziune că românii și grecii au acest obicei pentru a primi mai mulți bani europeni.

În ciuda explicației șefului DSU, Mihai Gâdea a mărturisit că a cercetat în presa internațională și nu ar fi găsit scriindu-se despre acest lucru.

„Nu iei bani mai mulți dacă ai mai multe cazuri. Eu am intrat imediat pe internet și am verificat declarațiile, dar nu am găsit nimic. Am dat telefon la colegii de la Externe și i-am rugat să verifice. Și foarte repede a venit răspunsul: e fake-news. După care Ambasada Greciei la București a dezmințit știrea. Astea sunt tipurile de manipulări gândite, care sunt aruncate și chiar dacă spunem după asta că e fake news, deja impactul e făcut pe un procent din populație”, a afirmat Raed Arafat.

Raed Arafat: „Clar că situația nu este sub control”

Fiind întrebat dacă situația este sub control, în condițiile în care numărul cazurilor crește tot mai mult, șeful DSU a infirmat acest lucru, dând asigurări că lucrurile pot degenera dacă pandemia continuă pe o pantă ascendentă.

“Situaţia nu putem să spunem că este controlată, mai ales în unele zone ale României. Creşterea cazurilor şi creşterea semnificativă zilnică…Aceste creşteri arată că avem o creştere serioasă, din punct de vedere al răspândirii. Clar că avem o răspândire care, în acest moment, nu este nici în platou, nici în scădere. Deci, dacă este în continuă creştere, clar că situaţia nu este sub control”, a declarat acesta pentru antena3.