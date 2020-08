Raed Arafat, cel mai dur avertisment pentru țara noastră: „Am putea ajunge să alegem între un bolnav și altul pe cine intubezi, pe cine ventilezi”

În contextul exploziei de îmbolnăviri cu COVID-19, scenariile autorităților devin greu de suportat și de imaginat, întrucât sistemul sanitar poate ajunge să clacheze, dacă numărul pacienților va atinge limita maximă. Astfel, Raed Arafat a dezvăluit în cursul serii de ieri cel mai dur scenariu de până acum: Medicii ar putea să aleagă cine să trăiască, în cazul în care se va ajunge ca viața a doi pacienți să depindă de un singur ventilator.

Când ar putea ajunge sistemul medical la capacitate maximă

Secretarul de stat în MAI a fost invitat ieri seară la B1TV și a explicat care sunt posibilitățile sistemului medical la ora actuală. Potrivit acestuia, în prezent, numărul de pacienți internați în spitale este ținut sub control, însă situația s-ar complica foarte tare în condițiile în care ritmul de transmitere comunitară s-ar păstra la fel de rapid. Raed Arafat se teme pentru o perioadă nu foarte îndepărtată în care stresul și lipsa paturilor din spitale ar putea transforma situația actuală într-un colaps medical, în care medicii ar trebui să aleagă ca și în afară, pe cine să trăiască.

„De ce ne e teamă nouă? Totuși, există limite ale sistemului. Limitele acestea, indiferent cât vrei să crești capacitatea sistemului, sunt anumite componente ale lui pe care n-ai cum să le dublezi sau să le triplezi. Poți să crești numărul paturilor, poți să crești orice, dar nu poți crește numărul personalului. Da, putem să apelăm la un sprijin dacă alții sunt mai puțin afectați decât noi, dar asta e o chestie pe o perioadă limitată.

Speranța noastră este să nu ajungem să ducem sistemul la un stres maxim și să păstrăm sistemul, totuși, cât mai posibil cu capacități de rezervă rămase și posibile să fie folosite. Dacă ajung să am toate paturile de terapie intensivă ocupate, vom ajunge la poveștile adevărate pe care le-am auzit din alte părți, în care doi bolnavi pe un ventilator sau să alegi între un bolnav și altul pe cine intubezi, pe cine ventilezi. Noi nu vrem să ajungem la asta”, a declarat Raed Arafat.

Care este rezolvarea?

Privind acest sumbru scenariu, șeful DSU afirmă că nu dorește să se ajungă în acest punct depășit, dar pentru asta este nevoie de cooperarea tuturor părților implicate, astfel încât numărul îmbolnăvirilor să se reducă, iar impactul asupra spitalelor să nu fie atât de agresiv.

Raed Arafat că orice creștere aduce cu sine noi pacienți în stare gravă la Terapie Intensivă, ceea ce reprezintă o amenințare pentru ce urmează a se întâmpla pe viitor.

„Trebuie să reducem creșterea asta a numărului cazurilor. Orice creștere și chiar dacă continuă cu 1.000 și ceva de cazuri pe zi, asta înseamnă că în câteva zile vreo 50 de ei vor intra în terapie intensivă. Asta înseamnă un impact continuu. Noi trebuie să reducem numărul cazurilor pe zi și să luăm toate măsurile astfel încât numărul cazurilor să se reducă, tocmai ca să reducem impactul pe secțiile de terapie intensivă.

Noi am crescut numărul paturilor în ultima perioadă. A fost un efort major făcut la nivelul Ministerului Sănătății, DSU. Am lucrat intens împreună, ca să creștem numărul paturilor de terapie intensivă. Am reușit la București. S-a intervenit de la nivel de premier chiar și s-a monitorizat situația” a mai afirmat medicul Raed Arafat.