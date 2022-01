Valul cinci al pandemiei ia cu asalt România, astfel că de la zi la zi, tot mai multe persoane sunt infectate cu Covid-19. În timp ce unii medici ne asigură că acest val ar putea fi ultimul, organizațiile de sănătate internaționale trag semnale de alarmă privind gravitatea tulpinii Omicron, varianta dominantă a acestui val. Raed Arafat a transmis cu puțin timp în urmă situația spitalelor din România în această perioadă. Spre deosebire de valurile anterioare, până în acest moment, lucrurile se prezintă puțin diferit.

Șeful DSU a transmis că, în ultimele 24 de ore, au fost internați la ATI 43 de pacienți, dintr-un total de 500, cifră atinsă în timpul zilei de joi. Medicul a menționat și faptul că, pentru moment, există capacitate de primire pacienți, însă este luată în calcul asigurarea unor locuri suplimentare, în cazul în care numărul pacienților infectați cu Covid-19 , care vor avea nevoie de îngrijire în ATI, va crește.

”Din fericire, până acum, impactul nu este unul major, care să necesite paturi suplimentare şi capacităţi suplimentare. (…) Astăzi am depăşit 500 de cazuri în secţiile de Terapie Intensivă, dar capacitate pentru preluare încă există, nu putem să spunem că am intrat într-o situaţie de incapacitate.

În cadrul aceleiași intervenții, șeful DSU a anunțat ce urmează să se întâmple în viitorul apropiat. Acesta nu exclude posibilitatea ca numărul infectărilor să crească din ce în ce mai mult, astfel că, va crește implicit și numărul internărilor la ATI. Până în acest moment, internările care se fac la Terapie Intensivă nu sunt constant, astfel că totul va depinde de cum va evolua situația.

”Cu cât creşte numărul cazurilor pozitive, există posibilitatea să crească şi numărul cazurilor din Terapie Intensivă în continuare. Până ieri am avut dublarea de la 8.000 la 16.000, astăzi suntem tot pe la 16.000. Dar astăzi am avut 43 de pacienţi noi internaţi la Terapie Intensivă, deci depinde; sunt zile în care avem doi pacienţi noi în Terapie Intensivă, sau unu, sunt zile în care avem 20 sau 30, dar astăzi am avut 43. Să vedem cum va fi situaţia în următoarele zile.

Dacă va continua impactul pe Terapie Intensivă să se interneze un număr mare de pacienţi zilnic, normal că ăsta este un semnal de alarmă că există un impact serios, mai ales că avem persoane care sunt nevaccinate, vulnerabile”, a completat șeful DSU.