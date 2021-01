Raed Arafat, anunț de ultimă oră. Ce se întâmplă, din acest moment, cu românii care se testează acasă

Raed Arafat a făcut un anunț de ultimă oră. Șeful DSU a anunțat ce se întâmplă, din acest moment, cu românii care se testează acasă.

Raed Arafat a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu cei care se testează acasă și au rezultatul pozitiv

Raed Arafat, șeful Departamentului de Situații de Urgență din România, a făcut un anunț important în ceea ce privește pe românii care se testează acasă. Ministerul Sănătății a anunțat că raportarea testelor rapide pentru coronavirus va fi obligatorie în România. Astfel, toți cei care efectuează astfel de teste vor fi obligați să raporteze rezultatele.

De asemenea, pe lângă testele PCR, cabinetele și clinicile, spitalele, dar și medicii de familie vor fi obligați să raporteze rezultatele testelor rapide efectuate.

Ce trebuie să facă cei care au rezultatul pozitiv

În plus, șeful Departamentului de Urgență, Raed Arafat, a declarat la B1 TV că românii care se testează singuri acasă și au un rezultat pozitiv trebuie să anunțe imediat autoritățile pentru a intra în procedura pentru boală și pentru evaluare.

”Trebuie să înțelegem că un bolnav care are nevoie de terapie intensivă sau are nevoie de oxigen nu stă acasă și acel lucru nu are nicio legătură cu testarea. Dacă erau mai multe cazuri grave, indiferent de testare, aceste cazuri ajungeau la spital. Dacă erau mai multe cazuri care aveau nevoie de oxigen și spitalizare, indiferent de numărul testelor, ei ajungeau la spital și exercitau această presiune asupra sistemului sanitar.

Bilanț coronavirus. Câte cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

Pe de altă parte, știm că unii se testează singuri, auzim din ce în ce mai mult despre pacienți care se tratează singuri. Sfătuim total împotriva acestui lucru. Dacă vă testați singuri, înțelegem. Dacă e pozitiv, anunțați imediat. Nu țineți rezultatul până vedeți că nu mai puteți și atunci anunțați. Dacă este test pozitiv, trebuie anunțat imediat medicul de familie și DSP-ul ca să intre persoana respectivă în procedura pentru boala aceasta și pentru evaluare”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

Pe de altă parte, Grupul pentru Comunicare Strategică a anunţat 3.130 cazuri noi de infectare cu coronavirus în ultimele 24 de ore, după efectuare a doar 9.550 de teste. În plus, 78 de persoane cu virusul SARS-COV 2 au murit în ultimele 24 de ore. De asemenea, la secțiile ATI sunt internaţi 1.100 de pacienţi infectați cu COVID-19.

Câte cazuri de coronavirus sunt în total în România

Astfel, până astăzi, 4 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 643.559 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 577.198 de pacienți au fost declarați vindecați de coronavirus.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja infectați, 290 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.