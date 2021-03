Radu Tudor, atac grobian la adresa medicului Flavia Groşan. E rușinos ce a spus despre fizicul ei

În ultima vreme u apărut informații despre medici care au reușit să salveze vieți de infecțiile COVID. Unii dintre aecștia au vorbit despre tratamente inedite, altele decât cele omologate de specialiști. Printre acești medici se numără și Flavia Groșan, medic pneumolog, al cărei nume a tot fost vehiculat zilele acestea. După ce a apărut în cadrul emisiunii ”Sinteza Zilei”, medicul a fost luat la ochi de presă, dar și de Radu Tudor, coleg cu Mihai Gâdea la Antena 3.

Medicul Flavia Groșan, specialist pneumolog, din Oradea, a vorbit despre modul în care a reușit să salveze pacienți infectați cu COVID-19. Medicul a vorbit de un tratament banal, folosind un antibiotic. Datele furnizate de medic au intrat în atenția jurnaliștilor Antena 3. Astfel se face că Radu Tudor a decis să vorbească despre medicul Groșan, dar nu despre realizările sale, ci despre aspectul fizic:

Ceea ce a atras atenția presei a fost numărul de pacienți vehiculat. Medicul Flavia Groșan declara că ar fi vindecat cu acest tratament peste o mie de pacienți.

”Obiectivul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen, nu întubat, pe mască. Şi nu a ajuns. Eu mă duc pe medicaţia mea clasică, ieftină, care include şi Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide.

(…) Eu am lucrat în nişte studii clinice foarte interesante pe pneumonii şi acolo am învăţat despre tropismul viral al Claritromicinei, acolo am învăţat rolul antiinflamator al Claritromicinei, pe care nu îl are niciun antibiotic, şi de 10 ani lucrez cu acest antibiotic în pneumonii virale şi atipice. Pe mine m-a prins perfect pandemia şi m-am dus ca şi tratament etiologic pe Claritromicină. Sigur că pe lângă acest antibiotic mai sunt câteva tratamente adjuvante, că ea singură nu face faţă. Este o schemă de tratament care îmi aparţine”, a declarat Groșan.