Medicul din Oradea care face minuni cu bolnavii de covid-19 are probleme. De ce riscă să fie exclusă

Flavia Groșan, medic pneumolog din România, este un nume vehiculat în aceste zile, după ce s-a aflat că a vindecat de COVID-19 aproape 1.000 de pacienți, tratând boala ca pe o pneumonie atipică și folosind o medicație clasică și, în același timp, ieftină. Vestea a bulversat până și colegii săi. Acum riscă excluderea din profesie.

Medicul din Oradea care face minuni cu bolnavii de COVID-19, în probleme. Riscă excluderea din profesie

Colegiul Medicilor Bihor s-a autosesizat după publicarea unor informații în presă în care doctorul din Oradea, proprietar al unui cabinet privat, susține că a vindecat o mie de persoane infectate cu noul virus, tratându-le cu un banal antibiotic. Medicul Flavia Groșan va trebui să dea seama în fața Comisiei de Etică pentru afirmații nefondate, conform cărora protocoalele terapeutice din spitale duc la decesul pacienților, dar și pentru afirmația că a vindecat bolnavi printr-o metodă simplă.

„Obiectivul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen, nu întubat, pe mască. Şi nu a ajuns. Eu mă duc pe medicaţia mea clasică, ieftină, care include şi Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide. (…) Eu am lucrat în nişte studii clinice foarte interesante pe pneumonii şi acolo am învăţat despre tropismul viral al Claritromicinei, acolo am învăţat rolul antiinflamator al Claritromicinei, pe care nu îl are niciun antibiotic, şi de 10 ani lucrez cu acest antibiotic în pneumonii virale şi atipice.

Pe mine m-a prins perfect pandemia şi m-am dus ca şi tratament etiologic pe Claritromicină. Sigur că pe lângă acest antibiotic mai sunt câteva tratamente adjuvante, că ea singură nu face faţă. Este o schemă de tratament care îmi aparţine”, a declarat Groșan pentru Național.ro.

Declarațiile doctorului

Medicul susține că în spitale au loc multe decese ale pacienților COVID-19 fiindcă li se administrează oxigen terapeutic, ceea ce le provoacă edeme cerebrale. Aceasta a afirmat că administrarea Kaletra și Codeină este „o mare greșeală”. A admis că are cunoștințe printre cadrele medicale care au sfătuit pacienții, contrazicând medicii, să nu ia aceste medicamente.

„Norocul a fost cu câteva asistente pe care eu le consider eroine, făceau cu ochiul bolnavilor să nu ia Kaletra şi să arunce medicamentele. Apoi intrau doctorii în salon şi întrebau de ce nu au diaree şi se simt bine pacienţii. Aceste asistente au salvat viaţa bolnavilor”, a mai spus doctorul Groșan.

Afirmațiile sale fac valuri printre cospiraționiști. Colegiul Medicilor din care face parte s-a autosesizat

„Doamna doctor a făcut afirmaţii care au adus grave prejudicii corpului medical prin sugestia că medicii specialişti infecţionişti şi ATI ar face rău pacienţilor, dar şi prin faptul că neagă protocoalele de tratament Covid practicate în spitale. Am invitat-o la Comisia de Etică, să îşi justifice afirmaţiile. Am sunat-o azi şi părea chiar bucuroasă”, a declarat doctor Carmen Pantiș, președintele Colegiului Medicilor Bihor, pentru ebihoreanul.ro.

Conform acesteia, medicul Groșan, fostă directoare a vechiului Spital TBC la mijlocul anilor 2000, apoi angajată a Spitalului Municipal din Marghita, „s-a retras din sistemul public în urmă cu aproape patru ani, iar de atunci deține un cabinet privat pe strada Iuliu Maniu din Oradea”.