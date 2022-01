Radiații SAR și topul telefoanelor care le emit. Cât de mult te radiază mobilul tău, de fapt

În zilele noastre, majoritatea oamenilor au telefonul la îndemână 24 de ore din 24, ceea ce este îngrijorător întrucât radiațiile emise de smartphone-uri au efecte negative asupra sănătății pe termen lung. Prin urmare, producătorii de telefoane mobile sunt obligați prin lege să informeze cu privire la valoarea SAR specifică dispozitivelor de comunicații înainte de a le putea comercializa. Vezi topul telefoanelor care emit cele mai mari radiații SAR.

Radiații SAR și topul telefoanelor care le emit

În timp ce găsirea de cercetări concludente cu privire la efectele radiațiilor emise de telefoanele mobile reprezintă o misiune dificilă încă, cei care doresc totuși să se protejeze pot consulta ultimul infografic realizat de Statista. Acesta prezintă topul smartphone-urilor care emit cele mai multe radiații atunci când sunt ținute la ureche, în timpul unui apel.

O bază de date cuprinzătoare cu telefoane mobile – noi și vechi – și nivelul de radiații pe care le emit acestea este deținută de Biroul federal german pentru protecția împotriva radiațiilor (Bundesamt für Strahlenschutz), iar potrivit criteriilor stabilite pentru acest grafic, Motorola Edge este smartphone-ul actual care creează cel mai mare nivel de radiații.

Dacă anii trecuți telefoanele premium, precum iPhone 7 și iPhone 8, erau aproape de vârful listei, cele mai noi telefoane mobile de la Apple un nivel mai scăzut de SAR, fapt care le exclude de pe această listă.

Pe locul secund se clasează modelul Axon 11 5G de la ZTE, cu o rată de absorbție specifică de 1,59 watt pe kilogram. Ocupantul locului trei este One Plus 6T, are emite cele mai multe radiații (1,55 watt pe kilogram).

În top mai există, după cum veți putea vedea în galeria foto a acestui articol, și următoarele telefoane: Sony, Google și Oppo.

Citește și: Radiațiile emise de telefonul mobil – cât e mit, cât e adevăr și cât ar trebui să ne îngrijoreze

Cât de mult te radiază mobilul tău, de fapt

Cu toate că nu se poate vorbi despre un ghid universal pentru un nivel „sigur“ de radiații ale mobilelor, certificarea germană pentru respectarea mediului „Der Blaue Engel“ (Îngerul Albastru – n.r.) certifică doar telefoanele care prezintă o rată de absorbție specifică mai mică de 0,60 wați pe kilogram.

Toate telefoanele care apar în topul despre care am vorbit mai sus au o rată de absorbție de peste două ori mai mare decât valoarea de referință.

În țara noastră, precum și în alte state europene, limita maxima admisă de radiații pe care un telefon mobil o poate emite este de 2.0W/kg per 10 g de țesut, valoare exprimată de regulă sub forma SAR 2.0. Așadar, dispozitivele mobile care se vând pe teritoriul UE trebuie să nu depășească această limită.

În ceea ce privește legătura dintre sănătatea deținătorilor de telefoane mobile și radiațiile SAR, trebuie să știți că, deși nu există niciun studiu până la această oră care să ateste aceste lucru, se crede că acestea ar putea duce la apariția unei anumite forme de cancer.