Răsturnare de situație în cazul Șumudică la FCSB. Antrenorul a spus adevărul după 24 de ore

În cursul acestei dimineți vă anunțam de decizia lui Gigi Becali de a-i face o ofertă lui Marius Șumudică de a prelua echipa FCSB. Finanțatorul declara aseară că deja i-ar fi făcut oferta și că deja sunt perfectate actele necesare. Într-o declarație dată celor de la Playsport Șumudică a vorbit despre acest lucru.

Imediat după finalul meciului dintre FCSB și U.Craiova, Gigi Becali făcea declarații incendiare la DigiSport. Finanțatorul FCSB anunța că i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Marius Șumudică de a prelua FCSB. Becali a mai declarat că ar fi căzut de acord cu antrenorul liber de contact și că au mai rămas doar de semnat actele.

”Îl împrumutasem eu pe Șumi cu 10.000 de euro. El era plecat din țară și avea nevoie pentru niște apropiați. >Acum, eu, în glumă, i-am zis să aducă banii. I-am zis în glumă: «te puneam antrenor dacă erai serios». El a zis «credeam că vrei să îmi scazi datoria din contract».

Pe urmă a venit la mine, am stat, am stabilit și am zis să fie așa. Eu știu că a fost la mine, am bătut palma. I-a dat buletinul lui Argăseală să facă actele, apoi să semneze contractul. Pe la 18:00 ne-am despărțit, acum o oră a discutat cu Vali, la telefon, termenii contractului.”, a povestit Gigi Becali la DigiSport.