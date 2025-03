Puya, prima reacție despre zvonul că divorțează de soția lui Melinda, după 14 ani de căsnicie: “Vă spun sincer, nu știu cum să încep”

Recent, în lumea mondenă s-au răspândit zvonuri despre o posibilă despărțire între rapperul Puya și soția sa, Melinda. Informațiile au apărut în urma lansării unei noi piese de către artist, iar declarațiile sale despre un „moment dificil” al căsniciei au alimentat speculațiile privind un divorț iminent. Cu toate acestea, Puya a decis să lămurească situația, dezmințind ferm orice ruptură în relația cu mama copiilor săi.

Totul a pornit de la lansarea piesei „E vina mea”, o colaborare cu Nicole Cherry. Într-o postare pe rețelele sociale, Puya a mărturisit că melodia a fost inspirată de un moment complicat al mariajului său, afirmând că „nimic nu este pentru totdeauna, nici chiar familia”. Aceste cuvinte au declanșat imediat reacții în rândul fanilor, mulți interpretând mesajul drept o confirmare a unui divorț.

După ce zvonurile au luat amploare, Puya a reacționat rapid printr-un videoclip postat pe Instagram, în care a infirmat despărțirea. Artistul s-a arătat surprins de interpretările eronate ale declarațiilor sale și a explicat că prezența Melindei în videoclipul piesei ar trebui să fie o dovadă clară că nu există nicio problemă majoră în relația lor.

„Nici nu știu cum să încep. Vă spun sincer, nu știu cum să încep. Am văzut că au apărut niște știri pe net că eu cu soția mea am divorțat după 14 ani de căsătorie. Zic mă, ce naiba s-a întâmplat. Mă rog, am lansat piesa asta cu Nicole Cherry – «E vina mea», și ce-o zis, am scris la un moment dat acolo pe YouTube că a fost făcută într-un moment dificil al căsniciei mele, lucruri care mă inspiră pe mine…(…) Apoi m-am gândit, cât să fii de nebun să o bagi pe nevasta ta în clip după ce divorțezi. Adică nu ați văzut că era femeia în clip acolo cu mine, jucam împreună? Cum să îți închipui că am divorțat. Mi se pare aiurea că trebuie să dau explicații la tâmpeniile astea, dar deja e un pic cam mult”, a spus Puya în postarea sa.