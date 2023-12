Puţini ştiu că există mai multe părţi din filmul „Singur Acasă”. Ultima a fost lansată în 2021

Singur Acasă este unul dintre cele mai iubite filme în această perioadă. Pentru mulți este deja o tradiție să se uite la această producție în preajma sărbătorilor de iarnă, având o poveste amuzantă, în ton cu evenimentele pe care le sărbătorim. Puțini știu, însă, câte părți are acest film.

Câte părți are filmul „Singur Acasă”

„Singur Acasă” este un film de comedie lansat în 1990 și regizat de Chris Columbus. Filmul are o singură parte, dar are numeroase continuări și adaptări. Cele mai cunoscute sunt primele patru, pe care majoritatea oamenilor le-au urmăritl. Puțini știu, însă, că producția are, de fapt, șase episoade.

Singur Acasă (Home Alone, 1990): Primul film din seria „Singur Acasă” urmărește povestea lui Kevin McCallister, un băiat de opt ani care este lăsat în urmă în timpul vacanței de Crăciun, când familia sa pleacă într-o grabă către Paris. Kevin se confruntă cu hoți care încearcă să spargă casa familiei sale.

Singur Acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York, 1992): A doua parte îl găsește pe Kevin pierdut în New York, unde se confruntă din nou cu hoții în timpul vacanței sale de Crăciun.

Singur Acasă 3 (Home Alone 3, 1997): A treia parte a seriei prezintă o nouă distribuție de personaje și se concentrează pe un alt băiat, Alex Pruitt, care se află în mijlocul unei conspirații internaționale.

Singur acasă 4: Taking Back the House (2002)

Singur Acasă: Aventura în New York (Home Alone: The Holiday Heist, 2012): Această adaptare pentru televiziune urmărește o altă familie și copii care se confruntă cu hoți în timpul Crăciunului.

Home Sweet Home Alone (2021)

Când a apărut ultima parte din „Singur Acasă”

În luna noiembrie s-au împlinit 33 de ani de la premiera mondială a celui mai cunoscut film de Crăciun. A avut un succes formidabil, a fost iubit de o mulțime de oameni, motiv pentru care în 2021 s-a decis lansarea ultimei părți, care s-a dovedit a fi una dintre cele mai bune idei.

După 31 de ani de la debutul filmului original, care l-a avut pe celebrul Macaulay Culkin în rolul principal, platforma Disney+ a pregătit o surpriză specială pentru fanii îndrăgitului film. Pe 12 noiembrie 2021 a avut loc premiera unui remake al clasicului din 1990, sub numele de „Home Sweet Home Alone”. Acesta reprezintă a șasea serie a seriei originale.

Regizat de Dan Mazer, cu un scenariu semnat de Mikey Day și Streeter Seidell, noul film a adus în prim-plan actori precum Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Pete Holmes, Ally Maki și Chris Parnell în rolurile principale.

În această nouă versiune, lansată chiar de către Disney+, istoria din „Home Alone” se reia după 31 de ani, aducând cu sine proaspătă energie și noi interpretări ale poveștii clasice care a captivat publicul de-a lungul generațiilor. A fost un real succes, așa cum au fost și celelalte serii.

Filmul „Singur Acasă 6” urmărește povestea unui băiețel de 10 ani, Max Mercer, care este lăsat accidental singur acasă atunci când familia sa pleacă într-o călătorie la Tokyo. Într-un scenariu familiar, părinții își dau seama în timpul zborului că l-au uitat pe Max, declanșând o serie de evenimente asemănătoare cu cele din părțile anterioare ale seriei.

În absența adulților, hoții devin o amenințare și pun la cale planuri de prădare în cartierul lui Max. Acțiunea se desfășoară în încercarea lui Max de a-și proteja casa și de a înfrunta hoții până când părinții se întorc acasă.

Detalii neștiute din Singur Acasă

Sunt puțini cei care au acordat o atenție deosebită garderobei personajelor din acest film. Notabil, o anumită jachetă face o apariție notabilă în două dintre filmele din seria „Singur acasă”. În primul film lansat, Kevin este văzut purtând o geacă maro, cu carouri la spate. Același articol vestimentar reapare în cel de-al doilea film, dar de data aceasta este îmbrăcat de către vărul Fuller.

Un aspect remarcabil pe care probabil nu l-ai observat survine în momentul în care Kevin este salvat de bătrânul în jurul căruia circulă povești înfricoșătoare. Bătrânul îl lovește în cap pentru prima dată pe Marvin cu o lopată. Este important de menționat că, dacă ar fi lovit pe Marley în loc de Marvin, exista riscul ca acesta să-l muște pe Kevin de deget, oferindu-i astfel un moment de reacție suplimentar.

În privința primului film din seria „Singur acasă”, un alt detaliu interesant apare într-o secvență filmată cu spatele și apoi derulată invers. În acea scenă, atât Kevin, cât și dubița se mișcă cu spatele, iar filmul a fost apoi rulat în sens invers. Observația devine evidentă prin direcția fumului din spatele mașinii, care intră în țeava de eșapament în loc să iasă, contrar așteptărilor normale.

Detaliile, de cele mai multe ori, fac diferența, dar se pare că puțini acordă o atenție sporită unor elemente precum adrese sau fotografii. În filmul „Singur acasă 2”, lansat în 1992, adresa indicată pe bagajul lui Peter McAllister nu este una fictivă; este efectiv locația în care a fost filmată casa.

În primul film al seriei „Singur acasă”, putem observa un poster iconic cu Kevin, înfiorat și strigând, cu mâinile pe obraz. Interesant, această fotografie pare să se inspire din celebrul tablou al pictorului norvegian Edvard Munch, intitulat „Țipătul”.

În spatele lui Kevin se află cei doi hoți, iar în tablou, în fundal, apar siluetele a doi bărbați. Un detaliu subtil, dar semnificativ, care adaugă o notă de inspirație artistică filmului.